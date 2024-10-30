Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 30 октября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и воды, а также о том, в каких микрорайонах отопление еще не подключено из-за порывов.

Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 30 октября, планируется отключение электроэнергии в 13 и 8 микрорайонах.

С 09:00 до 12:30 планируется отключение электроэнергии в 8 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 17, 23, 24, 25, 26.

С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в 13 микрорайоне, в домах №№ 24, 30, 31.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 30 октября, с их стороны ограничений по водоснабжению нет.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой и технической воды в 3, 9, 15, 17, 19, 27, 28, 31, 32А, 32Б, 34, 35 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 2, 3, 5, 11, 14, 32А и 32Б.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 6 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 1 микрорайон, дома №№ с 24 по 55;

- 2 микрорайон, дома №№ 2, 7, 29, 36, 61, 69, детский сад «Акку»;

- 3 микрорайон, дом № 22;

- 4 микрорайон, дом № 65;

- 9 микрорайон, дом № 9;

- 11 микрорайон, дома №№ 7, 29, 36;

- 13 микрорайон, дом № 23;

- 14 микрорайон, дом № 3;

- 15 микрорайон, дома №№ 4, 28А;

- 19 микрорайон, дома №№ 1, 2, 3, 10/1, 13, 38;

- 27 микрорайон, дома №№ 32, 33, 43, 44;

- 28А микрорайон, дом № 1;

- 31А микрорайон, дом № 19;

- 33 микрорайон, дом № 32;

- дома в микрорайоне Шыгыс-2.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.