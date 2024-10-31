С Нового года все компании в Мангистау, проводящие дезинфекцию, обязаны иметь лицензию

В течение нескольких лет все виды услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации были освобождены от лицензирования. Со следующего года наличие документа вменяется в обязанность, в том числе 23-х учреждений Мангистауской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Дезинфекция. Фото из архива Lada.kz

С 1 января 2025 года все услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации должны быть лицензированы.

«Под контролем департамента находятся 23 учреждения, оказывающие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации: восемь - в Актау, два – в Жанаозене, четыре – в Бейнеу, по три – в Тупкараганском и Мунайлинском районах, два – в Каракие, одно – в Мангистауском районе. Учреждения, оказывающие данные услуги в соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам биологической безопасности», в течение шести месяцев с момента вступления в силу норм обязаны получить лицензию. Эти службы относятся к объектам высокой эпидемической значимости, поэтому они должны получить заключение от территориального управления санитарно-эпидемиологического надзора о соответствии требованиям», - отметили в пресс-службе департамента.

Заявление о получении лицензии на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации направляется в департамент санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области через веб-порталы «электронное правительство» www.egov.kz, www.elicense.kz.

В департаменте напомнили: с 2025 года жителям при получении вышеуказанных услуг необходимо требовать предъявления лицензии.