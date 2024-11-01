Преподает детям и пишет рэп в Актау: «Qazaq Eminem» дал большое интервью Lada.kz

Айбол Закудашев, искрометно исполнивший отрывок из трека Эминема, с детства мечтал быть учителем. Сейчас он преподает английский старшеклассникам, а в редкие свободные минуты отдает всего себя главной отдушине – написанию рэпа. Учитель рассказал корреспонденту Lada.kz об особенностях профессии и любви к музыке.

Фото предоставлены Айболом Закудашевым

Айболу Закудашеву 31 год. Родился он в селе близ Усть-Каменогорска, а рос в Петропавловске. Молодой человек признался, что с выбором профессии он определился еще в детстве. Закончив школу, Айбол поступил в Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева, где выучился на преподавателя иностранных языков, а именно - английского и немецкого.

Изначально я не думал о том, чтобы быть учителем английского. У меня была цель – стать педагогом. Перед поступлением я выбирал между английским и математикой. Остановился на первом, так как с языком у меня дела обстояли лучше. Впрочем, с математикой у меня тоже все шло хорошо, но в 11 классе стали изучать логорифмы – в них я немного «запнулся», - рассказал он.

Нужно отметить, что родители поддержали Айбола в его решении.

В мое время английский был довольно популярным, все говорили, что за ним будущее. Поэтому родители отнеслись к моему выбору позитивно, - поделился он.

Айбол Закудашев преподавал во многих городах Казахстана, в Жезказгане у него был свой образовательный центр. В Актау учитель приехал в августе текущего года по приглашению частной школы, в которой сейчас он погружает в тонкости английского языка одинадцатиклассников. При этом молодой человек не испытывает внутренних сложностей в постоянных переездах, а считает их приятным бонусом, позволяющим не засиживаться на одном месте.

Хотелось бы больше времени проводить с родными, но не вижу ничего плохого в том, что мы с ними живем в разных городах. Перспектива «засесть» в одной точке мира на всю жизнь меня не устраивает. Мне нравится видеть разных людей и регионы, - с улыбкой сказал он.

Айбол вспомнил свои первые впечатления об Актау.

Очень люблю тепло, несмотря на то, что рос в городах, где морозы, и температура воздуха доходила до -35 градусов. Актау, конечно, не такой красочный, как Алматы или Астана, но мне очень понравилась погода. Летом было жарко и это супер. Ну и море – шикарная вещь!, - признался он.

Имея внушительной опыт в преподавании, педагог рассказал о том, чем школьники его времени отличаются от современных.

Школьники 2000-х трудились больше, концентрация на учебе была выше. Помимо школы – встречи с друзьями, игры на улице и спорт, то есть отвлекающих моментов было мало. Сейчас очень сильно развит Интернет, поэтому нынешних детей нужно, действительно, заинтересовать уроком. Учителям приходится конкурировать с индустрией гейминга, Голливудом, красочными мультфильмами, - рассказал он.

По словам учителя, ему легче преподавать старшеклассникам, и он объяснил почему.

Старшеклассники в силу возраста лучше понимают свои цели, у них есть поставленные задачи. Они знают для чего обучаются, - пояснил он.

В Казахстане наблюдается не самая приятная тенденция, когда учащиеся неуважительно относятся к педагогам. Айбол Закудашев за всю свою карьеру с такими инцидентами не сталкивался. Также не становился жертвой гендерных предрассудков в профессии.

Касательно гендерных предрассудков в сфере образования: я среди своих коллег вижу и мужчин, и женщин, поэтому не концентрировался на этом аспекте. Один раз был момент в Жезказгане, связанный с моими волосами. Все думали, что я их крашу, но они просто седые. Один из родителей назвал меня «крашенным, который косит под корейцев». При этом он не спросил про мои волосы у меня лично, а сразу сказал об этом своему ребенку. Тем не менее, я негативно на такие вещи не реагирую, - сказал он.

Учитель поведал, за что любит свою работу.

В первую очередь я люблю свою работу за то, что она дает плоды, которые помогают в развитии Казахстана и его населения. Второе – это влияние на судьбы людей, в хорошем плане (Улыбается – прим. авт.). Это приятно. Если говорить лично о себе – я просто люблю английский, он и математика нравились мне еще в школе, - поделился он.

Герой материала также перечислил моменты в профессии, которые не всегда приходятся по душе.

В Казахстане, в основном, у учеников уровень английского – начинающий, поэтому минус работы заключается в том, что приходится все время объяснять одни и те же материалы. У меня у самого высокий уровень английского, поэтому языком хочется активно и полноценно пользоваться в жизни, но специфика деятельности не всегда позволяет, - сказал он.

Вне стен школы у Айбола Закудашева есть два любимых хобби – рэп и шахматы.

Тут нужно вспомнить два видео из TikTok, на которых педагог легко и непринужденно зачитывает отрывок из трека Эминема. Самый первый ролик, снятый в учебном заведении, создавался больше для учеников школы, но затем навыки Айбола нашли признание среди людей самых разных возрастных категорий. Учитель рассказал, почему выбор пал на Эминема.

Увлечение творчеством американца началось с совместной композиции с исполнителем Akon – Smack That.

Мне захотелось выучить рэп - часть трека, и я смог. Мне понравилось читать рэп, даже больше, чем петь. Да, раньше я пел. После этого я стал изучать Эминема, заучивать его другие треки, - сказал он.

Эминем известен своим скоростным исполнением, поэтому корреспондент Lada.kz поинтересовался, насколько сложно было заучивать куплеты.

Больших сложностей не испытал. Для меня это был своего рода челлендж, - сказал с улыбкой педагог.

Помимо Эминема, в плейлисте учителя английского казахстанцы Скриптонит и «Ирина Кайратовна», а также американский исполнитель The Weeknd.

Айбол Закудашев рассказал о том, как на внезапно обретенную популярность отреагировали его коллеги и воспитанники. К слову, музыка на уроках английского довольно часто применяется в образовательных целях.

Все порадовались за меня, сказали много теплых пожеланий. Негативных комментариев в свой адрес я не слышал, - рассказал он.

Вышеупомянутым жанром музыки Айбол увлекается давно. В Алматы он даже какое-то время занимался рэпом профессионально. Сейчас в свободное время педагог пишет тексты и создает демозаписи собственных треков.

Дома у меня есть микрофон и программы для записи аудио, биты беру на YouTube. Писать тексты мне несложно, так как в школе, университете я писал стихи, участвовал в конкурсах, - сказал он.

Айбол Закудашев не собирается останавливаться на паре завирусившихся видео в TikTok и планирует создавать больше оригинального контента.