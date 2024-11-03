Самолет дважды не смог приземлиться в Актау – стали известны подробности задержки рейсов

Самолет по направлению Атырау-Актау дважды пытался осуществить посадку в Актау. Из-за неблагоприятных погодных условий борт возвращался обратно в Атырау. Об этом сообщили в авиакомпании «FlyArystan».
Рейс KC7277 по направлению Атырау-Актау, который должен был вылететь 2 ноября в 06:40 часов, авиакомпания была вынуждена задержать в связи с туманом в областном центре нашего региона. Вылет состоялся вечером того же дня в 21:50 часов. В связи с сильным туманом и уровнем видимости ниже минимальной посадка самолета была невозможна. Было принято решение вернуться обратно в Атырау.
Второй вылет состоялся 3 ноября в 06:50 часов, но опять же из-за неблагоприятных погодных условий в Актау судно снова вернулось в Атырау.
На данный момент запланированное время вылета рейса - 17:30 часов.
В ходе задержек пассажирам предоставили воду и горячее питание, а также по запросу расселение в гостиницу и гарантийные письма на компенсацию стоимости жилья. Все пассажиры имели возможность получить полный возврат средств или бесплатное перебронирование. Пассажиры, пропустившие стыковочный рейс Актау-Стамбул, также могли сделать полный возврат средств или бесплатное перебронирование. Мы приносим извинения пассажирам за неудобства и напоминаем, что погодные условия относятся к неуправляемым причинам задержки рейсов. Безопасность - главный приоритет нашей авиакомпании, - обратились в «FlyArystan».
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