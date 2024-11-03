Самолет дважды не смог приземлиться в Актау – стали известны подробности задержки рейсов

Самолет по направлению Атырау-Актау дважды пытался осуществить посадку в Актау. Из-за неблагоприятных погодных условий борт возвращался обратно в Атырау. Об этом сообщили в авиакомпании «FlyArystan».

Фото с сайта caravan.kz

Рейс KC7277 по направлению Атырау-Актау, который должен был вылететь 2 ноября в 06:40 часов, авиакомпания была вынуждена задержать в связи с туманом в областном центре нашего региона. Вылет состоялся вечером того же дня в 21:50 часов. В связи с сильным туманом и уровнем видимости ниже минимальной посадка самолета была невозможна. Было принято решение вернуться обратно в Атырау.

Второй вылет состоялся 3 ноября в 06:50 часов, но опять же из-за неблагоприятных погодных условий в Актау судно снова вернулось в Атырау.

На данный момент запланированное время вылета рейса - 17:30 часов.