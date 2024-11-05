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05.11.2024, 17:20

Вне закона: учителя в Умирзаке 14 лет не получают положенные средства на оплату коммунальных услуг

Общество 0 2 674 Гульмира Садырова

Сумма для оплаты коммунальных услуг педагогам была определена в 2011 году. Выплаты предусмотрены законами РК «О статусе педагога» и «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий». За 14 лет учителя школы села Умирзак данные выплаты не получали ни разу. Об этом рассказала Наталья Храмова, главный специалист Мангистауской областной профсоюзной организации работников образования.

Наталья Храмова о проблеме учителей. Фото автора
Наталья Храмова о проблеме учителей. Фото автора

 Этот факт стал известен в ходе мониторинга оплаты коммунальных услуг и приобретения топлива педагогами.

«Вопрос поднимался нами перед Министерством образования еще до пандемии. В течение пяти лет мы продолжаем обращаться в профильное Министерство, маслихат области, в городской и областной акиматы, во все ответственные службы с целью решить этот вопрос. Но конкретного и исчерпывающего ответа мы до сих пор не получили. Речь идет о сумме 12 100 тенге в год, которые должны выплачиваться сельским учителям. В Бейнеуском, Тупкарганском, Каракиянском и Мангистауском районах с 2019 года происходила систематическая задержка, а в некоторых случаях и полная невыплата средств. На данный момент в этих районах суммы выплачены. Остается село Умирзак, которое находится в сельском округе, но территориально относится к Актау и не имеет статус села. Здесь работает 71 учитель, который ни разу с момента принятия законов не получал выплат за коммунальные услуги», - отметила Наталья Храмова. 

По словам главного специалиста, среди всех регионов Мангистауская область по сумме выплаты (12 100 тенге) находится на пятой строчке снизу.

«К примеру, в Акмолинской области сумма выплат составляет 51 750 тенге, в Восточно-Казахстанской и Абайской областях – 39 197 тенге. При этом предусмотрено ежегодное повышение компенсаций в размере не менее 20%. В Жамбылской области сумма выплат составляет 14 585 тенге. Считаем необходимым поднять сумму выплат за коммунальные услуги педагогам, проживающим в сельской местности до размера прожиточного минимума, предусмотренного в регионе», - подчеркнула Наталья Храмова.

Тем временем работники областной профсоюзной организации работников образования продолжают писать письма в компетентные органы для решения вопроса выплаты компенсации учителям школы Умирзак.

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