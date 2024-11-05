Вне закона: учителя в Умирзаке 14 лет не получают положенные средства на оплату коммунальных услуг

Сумма для оплаты коммунальных услуг педагогам была определена в 2011 году. Выплаты предусмотрены законами РК «О статусе педагога» и «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий». За 14 лет учителя школы села Умирзак данные выплаты не получали ни разу. Об этом рассказала Наталья Храмова, главный специалист Мангистауской областной профсоюзной организации работников образования.
Этот факт стал известен в ходе мониторинга оплаты коммунальных услуг и приобретения топлива педагогами.
«Вопрос поднимался нами перед Министерством образования еще до пандемии. В течение пяти лет мы продолжаем обращаться в профильное Министерство, маслихат области, в городской и областной акиматы, во все ответственные службы с целью решить этот вопрос. Но конкретного и исчерпывающего ответа мы до сих пор не получили. Речь идет о сумме 12 100 тенге в год, которые должны выплачиваться сельским учителям. В Бейнеуском, Тупкарганском, Каракиянском и Мангистауском районах с 2019 года происходила систематическая задержка, а в некоторых случаях и полная невыплата средств. На данный момент в этих районах суммы выплачены. Остается село Умирзак, которое находится в сельском округе, но территориально относится к Актау и не имеет статус села. Здесь работает 71 учитель, который ни разу с момента принятия законов не получал выплат за коммунальные услуги», - отметила Наталья Храмова.
По словам главного специалиста, среди всех регионов Мангистауская область по сумме выплаты (12 100 тенге) находится на пятой строчке снизу.
«К примеру, в Акмолинской области сумма выплат составляет 51 750 тенге, в Восточно-Казахстанской и Абайской областях – 39 197 тенге. При этом предусмотрено ежегодное повышение компенсаций в размере не менее 20%. В Жамбылской области сумма выплат составляет 14 585 тенге. Считаем необходимым поднять сумму выплат за коммунальные услуги педагогам, проживающим в сельской местности до размера прожиточного минимума, предусмотренного в регионе», - подчеркнула Наталья Храмова.
Тем временем работники областной профсоюзной организации работников образования продолжают писать письма в компетентные органы для решения вопроса выплаты компенсации учителям школы Умирзак.
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