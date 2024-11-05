Вне закона: учителя в Умирзаке 14 лет не получают положенные средства на оплату коммунальных услуг

Этот факт стал известен в ходе мониторинга оплаты коммунальных услуг и приобретения топлива педагогами.

«Вопрос поднимался нами перед Министерством образования еще до пандемии. В течение пяти лет мы продолжаем обращаться в профильное Министерство, маслихат области, в городской и областной акиматы, во все ответственные службы с целью решить этот вопрос. Но конкретного и исчерпывающего ответа мы до сих пор не получили. Речь идет о сумме 12 100 тенге в год, которые должны выплачиваться сельским учителям. В Бейнеуском, Тупкарганском, Каракиянском и Мангистауском районах с 2019 года происходила систематическая задержка, а в некоторых случаях и полная невыплата средств. На данный момент в этих районах суммы выплачены. Остается село Умирзак, которое находится в сельском округе, но территориально относится к Актау и не имеет статус села. Здесь работает 71 учитель, который ни разу с момента принятия законов не получал выплат за коммунальные услуги», - отметила Наталья Храмова.