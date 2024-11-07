В Актау новобранцы морской пехоты прошли «обкатку» танками

На полигоне «Оймаша» в Мангистауской области молодое пополнение бригады морской пехоты прошло «обкатку» танками. Обучение в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям, проходят 576 новобранцев бригады морской пехоты и базы материально-технического обеспечения регионального командования «Запад». Об этом сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Испытание танками. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона

«Обкатка» танками позволяет обучить солдат приемам борьбы с бронированной техникой противника в условиях ближнего боя.

«Утрм вышли на полосу препятствий: вначале разобрали и собрали автомат Калашникова, потом преодолели зараженную местность и колючую проволоку, двигались с 20-килограммовым грузом. Завершилось занятие «обкаткой» танками. Ощущения невероятные, словами трудно передать – это нужно испытать самому", – поделился впечатлениями новобранец Давид Массеров из Акмолинской области.

Курс молодого бойца завершится 23 ноября. Затем военнослужащие примут Военную присягу и будут направлены на службу в штурмовые батальоны морской пехоты.