Онкологи Мангистау проведут бесплатный прием жителей

Мангистауский областной онкологический центр приглашает жителей региона на день открытых дверей. Цель - выявление рака на ранней стадии. Об этом сообщили в пресс-службе медицинской организации.

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz

Для обследования предусмотрено ультразвуковое исследование органов, маммография и цитология для женщин. Проконсультируют и проведут прием врачи-хирурги, онкологи, онкогинекологи и урологи.

День открытых дверей пройдет 16 ноября с 09.00 до 13.00 по адресу: Актау, 1А мкр., здание областного онкологического центра.