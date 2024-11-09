«Запрещенку» в салфетках пытались передать в СИЗО Актау

В СИЗО пытались передать запрещенные предметы, предназначенные для одного из подследственных, сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы Мангистауской области.

Фото предоставили в в департаменте уголовно-исполнительной системы Мангистауской области

Во время проверки передачи, которую принес знакомый подследственного, сотрудники учреждения обнаружили и изъяли смартфон марки «NOTHING» и две SIM-карты. Гаджет был завернут в пачку влажных салфеток.

Нарушитель привлечен к ответственности в соответствии со статьей 481 КоАП РК (Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов). На первый раз это влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге), с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения. В случае повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до 30 суток, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

Материал по данному факту направлен в Специализированный межрайонный административный суд Актау для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, в феврале этого года сотрудники СИЗО предотвратили попытку проноса сотового телефона, который подследственный пытался пронести в трусах.