Пополнение пограничной службы КНБ в Актау приняло присягу

В Актау на строевом плацу первого дивизиона береговой охраны регионального департамента Пограничной службы КНБ новобранцы, призванные осенью 2024 года, приняли военную присягу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото предоставила пресс-служба департамента

Клятву на верность Родине дали свыше 200 солдат и матросов, призванных из Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской и Мангистауской областей.

Дорогие пограничники, искренне поздравляю вас с принятием военной присяги! Этот торжественный и ответственный шаг символизирует вашу готовность стать на защиту родных рубежей. Пусть на этом пути вас сопровождают смелость, выдержка и сила. Честно служите во имя спокойствия и безопасности нашей страны! Будьте верны присяге и твёрдо идите к своей цели, - напутствовал новобранцев полковник Санат Жуманов, начальник департамента Пограничной службы КНБ РК Мангистауской области.

Новобранцев с принятием присяги поздравил также Владимир Колпаков, руководитель областного филиала республиканского общественного объединения ветеранов.

Охрана государственной границы доверяется самым лучшим и ответственным воинам, поэтому мы верим, что молодые солдаты и матросы с честью будут выполнять воинский долг и добросовестно охранять границу страны, - отметил В.Колпаков.

Приняв присягу, новобранцы приступят к освоению военно-учетных специальностей, необходимых для защиты рубежей страны. В течении трех месяцев они буду постигать азы пограничного мастерства, после чего будут направлены в подразделения границы, сторожевые корабли и катера для охраны Государственной границы Республики Казахстан.