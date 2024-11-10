18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.71
529.97
5.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
10.11.2024, 13:32

Пополнение пограничной службы КНБ в Актау приняло присягу

Общество 0 864 Гульмира Садырова

В Актау на строевом плацу первого дивизиона береговой охраны регионального департамента Пограничной службы КНБ новобранцы, призванные осенью 2024 года, приняли военную присягу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото предоставила пресс-служба департамента
Фото предоставила пресс-служба департамента

Клятву на верность Родине дали свыше 200 солдат и матросов, призванных из Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской и Мангистауской областей.

Дорогие пограничники, искренне поздравляю вас с принятием военной присяги! Этот торжественный и ответственный шаг символизирует вашу готовность стать на защиту родных рубежей. Пусть на этом пути вас сопровождают смелость, выдержка и сила. Честно служите во имя спокойствия и безопасности нашей страны! Будьте верны присяге и твёрдо идите к своей цели, - напутствовал новобранцев полковник Санат Жуманов, начальник департамента Пограничной службы КНБ РК Мангистауской области.

Новобранцев с принятием присяги поздравил также Владимир Колпаков, руководитель областного филиала республиканского общественного объединения ветеранов.

Охрана государственной границы доверяется самым лучшим и ответственным воинам, поэтому мы верим, что молодые солдаты и матросы с честью будут выполнять воинский долг и добросовестно охранять границу страны, - отметил В.Колпаков.

Приняв присягу, новобранцы приступят к освоению военно-учетных специальностей, необходимых для защиты рубежей страны. В течении трех месяцев они буду постигать азы пограничного мастерства, после чего будут направлены в подразделения границы, сторожевые корабли и катера для охраны Государственной границы Республики Казахстан.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...