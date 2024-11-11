«Избавимся от этого зла»: для борьбы с закладчиками жителей Актау просят обращаться в чат-бот Telegram

Оказать содействие в информировании случаев употребления или распространения синтетических наркотиков просит руководитель общественного фонда «Мы – за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов.

Фото с сайта yakovlevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru

Чат-бот в Telegram «Stop Synthetic Mangystau» создан при поддержке управления молодежной политики в координации с областной прокуратурой и департаментом полиции.

Чем больше население будет нас информировать, тем быстрее мы будем реагировать. Избавимся от этого зла. Постараемся хотя бы сократить до минимума доступность «синтетики», - говорит Роман Уразимбетов.

С помощью этого бота граждане могут анонимно сообщать о случаях употребления синтетических наркотиков и их распространения, а также о различных наркопреступлениях в Сети, ссылки на продажу наркотиков в интернет-магазинах. Все сообщения будут сохранены в полной конфиденциальности и переданы в соответствующие органы для принятия мер.

Напомним, в выпуске подкаста о синтетических наркотиках корреспондент Lada.kz поговорил с руководителем общественного фонда «Мы – за спорт, против наркотиков» Романом Уразимбетовым. В этой серии вы узнаете, почему так сложно разоблачить организаторов наркобизнеса, как выбирают «жертв» для подсадки и сколько зарабатывает «солевой магазин» на поломанных судьбах в Мангистау.