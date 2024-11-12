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12.11.2024, 09:27

В Актау военную присягу приняли 217 моряков

Общество 0 554 Гульмира Садырова

У мемориала «Вечный огонь» в Актау состоялась торжественная церемония принятия военной присяги 217 новобранцами Военно-Морских Сил Республики Казахстан. Этот момент ознаменовал начало военной службы для юных моряков, которые будут служить в составе ВМС Казахстана, сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Принесение присяги. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона
Принесение присяги. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона

Церемония началась с возложения венков к Вечному огню и минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Клятву на верность служения Родине принесли 217 молодых моряков, призванных из Западно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Акмолинской и Мангистауской областей.

«Уверен, что этот день останется в памяти каждого из вас. Молодым людям служба в армии необходима, ведь здесь закладываются важнейшие уроки мужества, здесь воспитывается любовь к Родине, к семье и к своему народу. Каждый, кто служит, получает жизненный опыт и становится зрелым и самостоятельным», — отметил главнокомандующий военно-морскими силами РК, генерал-майор Серик Бурамбаев.

Нурлы Сапарова приехала из Уральска на присягу своего пятого сына.

«Сегодня мой сын стал настоящим защитником Родины. Три старших брата моего сына уже прошли службу в армии, еще один сейчас служит в Атырау. Очень радуюсь, что смогла воспитать таких сыновей, горжусь их выбором и надеюсь на успешную службу», — сказала Нурлы Сапарова.

После принесения присяги состоялись показательные выступления матросов десантно-штурмового батальона, включающие элементы рукопашного боя.

Вскоре молодые моряки приступят к службе, готовясь к выполнению важнейших задач в составе Военно-Морских Сил Республики Казахстан.

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