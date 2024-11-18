Включат электросирены: в Актау пройдут учения «Қыс-2024»

В Актау с 21 по 22 ноября пройдут республиканские командно-штабные учения «Қыс-2024». Во время проводимых мероприятий будут включаться электросирены. Об этом сообщили в пресс-службы ДЧС Мангистау.

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В Актау пройдут республиканское командно-штабное учение «Қыс-2024» на тему: «Подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода».