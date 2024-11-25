Когда завершат ремонт дороги у рынка в Актау

Автовладельцы просят власти озвучить конкретные сроки по окончанию ремонтных работ на автодороге в 22 микрорайоне.

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Как говорят водители, восстанавливать проезжую часть чиновники не торопятся, хотя ранее озвучивали, что ремонт завершится в октябре, затем в ноябре. На сегодня, 24 ноября, к работам никто не приступал.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в связи с задержкой ремонта проезжей части они подали исковое заявление на подрядную организацию.

Укладка асфальта, заверили чиновники, в зависимости от погоды запланирована с начала предстоящей недели. Новое дорожное полотно появится до конца ноября – в начале декабря.