На таможенном пункте пропуска в Мангистау образовался затор

В пункте пропуска «Тажен» на казахстанско-узбекистанском участке государственной границы образовалось очередь из более 400 грузовых автотранспортных средств на выезд за пределы Республики Казахстан. В департаменте государственных доходов по Мангистауской области объяснили причину сложившейся ситуации.

Фото ДГД Мангистау

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что основной причиной скопления является открытие автомобильной дороги «Даут-Ата – Конырат» (400 км) в Республике Узбекистан.

В связи с этим наблюдается наплыв грузовых автотранспортных средств. Кроме того, на данный момент в пункте пропуска «Тажен» проводятся строительно-монтажные работы в рамках модернизации и технического дооснащения пункта пропуска, - заявили в ведомстве.

ДГД по Мангистауской области во избежание длительного ожидания пропуска через государственную границу рекомендует выбирать альтернативные маршруты перевозки товаров либо закладывать больше времени на доставку товаров.