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25.11.2024, 11:50

На таможенном пункте пропуска в Мангистау образовался затор

Общество 0 6 083 Лиана Рязанцева

В пункте пропуска «Тажен» на казахстанско-узбекистанском участке государственной границы образовалось очередь из более 400 грузовых автотранспортных средств на выезд за пределы Республики Казахстан. В департаменте государственных доходов по Мангистауской области объяснили причину сложившейся ситуации.

Фото ДГД Мангистау
Фото ДГД Мангистау

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что основной причиной скопления является открытие автомобильной дороги «Даут-Ата – Конырат» (400 км) в Республике Узбекистан.

В связи с этим наблюдается наплыв грузовых автотранспортных средств. Кроме того, на данный момент в пункте пропуска «Тажен» проводятся строительно-монтажные работы в рамках модернизации и технического дооснащения пункта пропуска, - заявили в ведомстве.

ДГД по Мангистауской области во избежание длительного ожидания пропуска через государственную границу рекомендует выбирать альтернативные маршруты перевозки товаров либо закладывать больше времени на доставку товаров.

Со стороны ДГД по Мангистауской области приняты дополнительные меры, направленные на ускорение таможенных операций, - отметили в ведомстве.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
velldr
velldr
Не всё так просто. Ещё одна причина таких очередей на границе - это слабая организация работы пунктов пропуска как с нашей стороны, так и с другой стороны. Пункты пропуска выглядят удручающе, различные стадии оформления сильно затягиваются, локации этапов оформления могут находится на значительном удалении друг от друга. На нашей стороне видно, что ведутся какие то строительные работы, на Узбекской, видимо, никаких изменений не планируется. Тут требуется провести значительную, срочную работу по оптимизации работы пунктов пропуска. Также, грузоперевозчики не зря ломанулись на вновь открытую дорогу. Дорога с запада Казахстана на Восток только одна. На участке от Актюбе до Кустаная есть полуразрушенные участки дороги, труднопроходимые для фур.
25.11.2024, 07:50
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