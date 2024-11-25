На таможенном пункте пропуска в Мангистау образовался затор

В пункте пропуска «Тажен» на казахстанско-узбекистанском участке государственной границы образовалось очередь из более 400 грузовых автотранспортных средств на выезд за пределы Республики Казахстан. В департаменте государственных доходов по Мангистауской области объяснили причину сложившейся ситуации.
В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что основной причиной скопления является открытие автомобильной дороги «Даут-Ата – Конырат» (400 км) в Республике Узбекистан.
В связи с этим наблюдается наплыв грузовых автотранспортных средств. Кроме того, на данный момент в пункте пропуска «Тажен» проводятся строительно-монтажные работы в рамках модернизации и технического дооснащения пункта пропуска, - заявили в ведомстве.
ДГД по Мангистауской области во избежание длительного ожидания пропуска через государственную границу рекомендует выбирать альтернативные маршруты перевозки товаров либо закладывать больше времени на доставку товаров.
Со стороны ДГД по Мангистауской области приняты дополнительные меры, направленные на ускорение таможенных операций, - отметили в ведомстве.
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