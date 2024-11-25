Пожарно-тактические учения пройдут в аэропорту Актау

Завтра, 26 ноября, пройдут пожарно-тактические учения в международном аэропорту Актау. Об этом сообщили в группе по связям с общественностью Службы пожаротушения города.

фото из архива Lada.kz

В воздушной гавани Актау 26 ноября пройдут пожарно-тактические учения.

В связи с этим Служба пожаротушения просит пассажиров и гостей аэропорта не паниковать и соблюдать спокойствие.

По данным ведомства, учения начнутся с 14:30 часов. Эти мероприятия направлены на повышение профессиональных навыков пожарных и обучение сотрудников аэропорта действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.