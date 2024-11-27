Пляжный туризм будут развивать в Мангистау – готовится комплексный план

По поручению Главы государства в курортных зонах Мангистауской области будут развивать пляжный туризм. Об этом сообщает Акорда .

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Глава государства принял министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, который проинформировал о мерах по повышению туристского потенциала страны. Одно из направлений – наш регион.

По поручению Президента разрабатывается комплексный план, предусматривающий развитие Алматинского горного кластера, пляжного туризма в курортных зонах Мангистау и Бурабай, - сказано в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы спорта и туризма.

Ранее в управлении туризма региона сообщали, что в период с 2025 по 2027 годы в области планируется реализовать 12 новых проектов.

К слову, Мангистау не раз попадал в рейтинг самых популярных у туристов мест отдыха.