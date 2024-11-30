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30.11.2024, 12:20

Розыгрыш внедорожника обернулся крупным штрафом в Актау

Общество 0 4 980 Сергей Кораблев

Индивидуальный предприниматель решил провести розыгрыш элитного внедорожника, но не являлся при этом оператором лотереи. На него наложили административный штраф в размере более 700 тысяч тенге. Об этом сообщает пресс-служба Специализированного суда по административным правонарушениям Актау.

Фото с сайта a.d-cd.net
Фото с сайта a.d-cd.net

По материалам дела, этим летом на своем аккаунте в Instagram индивидуальный предприниматель провел лотерею со сбором средств. Главным призом был автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120.

Согласно части 6 статьи 445-1 КоАП РК (Проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи) предусмотрено наказание в виде штрафа на физических лиц в размере 100, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП. (1 МРП – 3692 тенге. Прим.автора).

Индивидуального предпринимателя признали виновным с наложением взыскания в виде административного штрафа в размере 775 320 тенге.

Постановление вступило в законную силу.

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