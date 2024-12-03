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03.12.2024, 18:13

Больше 700 тысяч тенге могут потерять продавцы в Актау за несоответствие цен

Общество 0 3 684 Александр Рыжих

В департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области рассказали о том, что может грозить за реализацию товара по несоответствующей цене. Даже за отсутствие самого ценника продавцу грозит наказание в виде штрафа до 200 МРП, в зависимости от категории субъекта предпринимательства.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В соответствии со статьей 24 Закона РК «О защите прав потребителей» продавец обязан продать товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и внешних витринах торгового объекта.

Предложение совершить покупку по определенной цене – это публичная оферта, а ценник, в свою очередь,  доказательство оферты (статья 447 Гражданского Кодекса РК), - сообщили в ведомстве.

Таким образом, потребитель вправе:

  • требовать продажи по цене ценника;
  • требовать возврата части уже выплаченных за покупку средств, то есть разницы между ценой заявленной и ценой фактической.

В качестве доказательства вам нужно сфотографировать ценник с другой ценой и поставить в известность администратора. Если же продавец выставляет итоговую цену выше, чем указана на ярлыке, либо ценник вовсе отсутствует на товаре, продавцу грозит наказание в виде штрафа до 200 МРП (738 400 тенге). Размер штрафа зависит от категории субъекта предпринимательства, - уточнили в департаменте.

Также при отказе со стороны администрации вернуть разницу или продать товар по указанной на ценнике стоимости потребитель может написать претензию в адрес руководства торговой точки. Ответ от них потребитель может получить в течение 10 календарных дней.

А если этого не произошло – обращайтесь в госорган, занимающийся защитой прав потребителей, в орган досудебного урегулирования потребительского спора, если вопрос не решился – в суд, - добавили в департаменте.

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