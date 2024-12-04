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04.12.2024, 10:31

Определен подрядчик, который займется новогодним оформлением Актау

Общество 0 2 120 Алия Шарипова

В городе определили исполнителя, который подготовит областной центр к Новому году. Подробности узнала корреспондент Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, кто стал победителем конкурса на новогоднее оформление областного центра, проведенного на сайте госзакупок.

В текущем году на основании конкурсных мероприятий государственных закупок на новогодние украшения (елки, гирлянды, малые архитектурные формы) победителем определено ИП «Aktau Print». Договорная сумма на основе конкурсных мер государственных закупок – 76 миллионов тенге, - сообщили в отделе.

Там же добавили, что с 17 по 24 декабря на площади у амфитеатра в 15А микрорайоне, а также на площади музея Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне установят новогодние елки, украшения и малые архитектурные формы для фотозоны.

Кроме того, на центральной улице (между 14 и 12 микрорайонами, между 14 и 11 микрорайонами) будут проводиться работы по украшению кустов светодиодными сетчатыми гирляндами, ими также задекорируют большие елки, - добавили в отделе.

Напомним, в рамках конкурса изначально власти готовы были выделить на праздничное убранство, в том числе две 20-метровые елки, а также монтаж от подрядчика 98 403 854,00 тенге. Подробнее о тендере – по ссылке.

Для справки

По данным сайта «Бизнес-аналитик», юридический адрес ИП «Aktau Print» – в Актау. На рынке предприниматель более 10 лет.

Основной ОКЭД (общий классификатор видов экономической деятельности – прим.авт.) – деятельность по подготовке материалов к печати и распространению.

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