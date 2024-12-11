Есть разрешения на все! Деятельность предпринимателя возмутила жителей Актау

Жителей Актау возмутили действия предпринимателя, строящего крупный павильон на автобусной остановке в 15 микрорайоне. При этом сам размер места ожидания общественного транспорта составляет лишь 10 процентов от общей площади участка. Все это идет в разрез с договоренностью между администрацией города и бизнесменами – ведь по ней предприниматели должны распределить торговую площадь и автобусную остановку в соотношении 50/50. Бизнесмен предоставил Lada.kz комментарий по ситуации.

Эскиз предоставлен Тимуром Сулеймановым

О проблеме в Instagram рассказал блогер из Актау Азамат Сарсенбаев.

Памятник беспределу и коррупции в Актау прямо рядом с областной прокуратурой… К сожалению, кажется, я и жители близлежащих домов начинаем проигрывать битву с предпринимателем, который наглым образом, игнорируя обоснованные жалобы простых жителей, все равно активно продолжает строительство своей кафешки прямо на остановке в центре Актау. И это, несмотря на то, что люди уже написали жалобу на беспредел со стороны городского акимата, который дал разрешение на увеличение земельного участка с 60 квадратных метров до 620 «квадратов», причем, на красной линии, в прокуратуру РК и администрацию Президента, - рассказал он.

С его слов, после освещения создавшейся ситуации с ним связывались люди, которые просили не поднимать наболевший вопрос.

Честно скажу, я удивлен непотопляемости этого предпринимателя, вы не представляете, сколько людей на меня выходило с просьбой оставить эту тему в покое, это меня только раззадорило. Просто не понимаю, какие объемы средств нужно потратить на решение подобных вопросов, чтобы так спокойно, с размеренной наглостью строить кафешку в 620 квадратных метров рядом с областной прокуратурой и ЦОНом. Я уже не говорю о стандартах общественных остановок, которые предприниматели устанавливают сами. Вот, например, в данном конкретном случае 10% площади здания предназначены для остановки, остальные 90% предприниматель застраивает под свой бизнес. Хотя, по закону, подобные договоры между акиматом и предпринимателями заключаются на том, что бизнес обязуется обустраивать 50% площади выделяемой земли на остановках на нужды граждан, то есть обустраивать остановку! Все остановки, которые уже существуют в городе с подобными стандартами, являются следствием прямого отсутствия контроля и, скорее всего, молчаливого согласия акимата города, - поделился Азамат Сарсенбаев.

Ситуацию прокомментировал сам бизнесмен Тимур Сулейманов.

Мы разговаривали с жильцами домов, проводили общественные слушания, они не были против строительства. Часто коммуницировали с представителями ОСИ. Договорились, что построим детскую площадку. Изначально мы хотели газовую трубу у домов провести, но жильцы были против, тогда мы переделали документы, и теперь она будет проходить в районе дороги. Буквально вчера мы жильцам снова предоставили документы, - рассказал он.

Предприниматель также высказался о размере автобусной остановки.

По проекту, у нас предусмотрена автобусная остановка размером в 35 квадратных метров. Сколько акимат сказал, столько мы и сделали. Обычно они выделяют по 18 «квадратов» под остановку. Акимат нам сказал, что, так как у нас большой павильон, нужно сделать остановку в два раза больше. До этого на этом месте стояла остановка, она была размером в 9 квадратных метров, - прокомментировал он.

Тимур Сулейменов также отметил, что в помещениях планируют открыть аптеку и офис тур-оператора. На текущий момент возведения кафе не рассматривается.

Бизнесмен предоставил Lada.kz ряд документов, из которых следует, что эскизный проект, архитектурно-планировочное задание на проектирование, а также расширение территории торгового павильона было согласовано с Актауским городским отделом градостроительства. Также на руках у предпринимателя имеется кадастровый паспорт объекта недвижимости.

Кроме того, Актауский городской акимат предоставил предпринимателю право временного возмездного землепользования сроком на три года на условиях аренды.

Судя по документам, он уведомил управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области о начале производства строительно-монтажных работ. В их числе перенос существующего газопровода, который будет проходить со стороны дороги.

Тимур Сулейменов также обязуется при проведении ремонтно-укладочных работ газопроводной трубы на земельном участке, влекущие нарушение целостности объектов благоустройства, самостоятельно, за счет собственных средств, произвести восстановительные работы.