Жители 17 микрорайона Актау ночью протестовали из-за отсутствия горячей и питьевой воды

Накануне ночью жители жилого комплекса «Айракты» в 17 микрорайоне Актау протестовали из-за отсутствия горячей и питьевой воды. К месту происшествия выезжали полицейские, аким города и представители коммунальных служб. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акимата города, управляющей компании ТОО «Адал қызмет Ақтау» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Кадр видео

В редакцию Lada.kz прислали видео, на котором запечатлены жители ЖК «Айракты» 17 микрорайона, вышедшие 16 декабря на митинг из-за отсутствия воды.

По словам жителей, ежедневно в их квартирах отключают питьевую воду, а с начала отопительного сезона у них не было ни одного дня с горячей водой. Регулярные жалобы и обещания не приносят результатов.

В 23:15 ночи жильцы собрались во дворе своего жилого комплекса. К месту протеста выезжали полицейские и представители коммунальных служб.

По информации акимата Актау, с жителями провели разъяснительную беседу главный инженер ГКП «КЖСА» С. Жалгасбай, заместитель начальника местной полицейской службы города М. Артыков, заведующий сектором отдела внутренней политики и развития языков Н. Гумаров.

После разъяснительной беседы жители остались недовольны полученными ответами, и в отчаянии, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, направились в акимат области.

Перед областным акиматом с жителями встретились аким Актау Абилкаир Байпаков, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев, руководитель отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, главный специалист отдела жилищной инспекции. После встречи жители мирно разошлись, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В управляющей компании ТОО «Адал қызмет Ақтау» пояснили, что проблема с отсутствием воды в данном жилом комплексе продолжается с лета. Основной причиной назвали ежедневные отключения подачи воды на город с ЦУВС-4.

Как только опреснительный завод «Каспий» начнет поставку питьевой воды в город, проблема будет снята, - подчеркнули в ТОО «Адал қызмет Ақтау».

Корреспондент редакции связалась с исполняющим обязанности главного инженера ГКП «КЖСА» Сериком Жалгасбай, он прокомментировал жалобу горожан.

На 17 микрорайон подача воды осуществляется с ЦУВС-4. Этот трубопровод обслуживает несколько микрорайонов. С 10 утра до 18 вечера давление снижается для набора резервуаров. В настоящее время с опреснительного завода «Каспий» поступает 500 кубометров питьевой воды в час, а с опреснительного завода «Актау» — 100-110 кубометров. С 18 часов вечера постепенно увеличивается давление, и до 24.00 часов ночи у жителей есть питьевая вода. Однако вчера, в выходной день, потребление воды было высоким, и в течение 3-4 часов вода в резервуарах ЦУВС-4 закончилась, так как потребление за это время составило 1450 кубометров в час. Жителям жилого комплекса разъяснили ситуацию, - сказал Серик Жалгасбай.

В ГКП «КЖСА» также подчеркнули, что как только опреснительный завод «Каспий» начнет поставку 20 000 кубометров питьевой воды в город, проблема с нехваткой воды будет решена.

Редакция ожидает ответ из городского акимата относительно запуска опреснительного завода «Каспий».

Ранее в городской администрации заявляли, что если результаты испытаний окажутся успешными, то завод «Каспий» начнёт поставку 10 000 кубометров питьевой воды в город в обычном режиме.