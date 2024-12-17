18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.66
550.21
5.09
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
17.12.2024, 13:21

Жители 17 микрорайона Актау ночью протестовали из-за отсутствия горячей и питьевой воды

Общество 0 5 235 Лиана Рязанцева

Накануне ночью жители жилого комплекса «Айракты» в 17 микрорайоне Актау протестовали из-за отсутствия горячей и питьевой воды. К месту происшествия выезжали полицейские, аким города и представители коммунальных служб. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акимата города, управляющей компании ТОО «Адал қызмет Ақтау» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Кадр видео
Кадр видео

В редакцию Lada.kz прислали видео, на котором запечатлены жители ЖК «Айракты» 17 микрорайона, вышедшие 16 декабря на митинг из-за отсутствия воды.

По словам жителей, ежедневно в их квартирах отключают питьевую воду, а с начала отопительного сезона у них не было ни одного дня с горячей водой. Регулярные жалобы и обещания не приносят результатов.

В 23:15 ночи жильцы собрались во дворе своего жилого комплекса. К месту протеста выезжали полицейские и представители коммунальных служб.

По информации акимата Актау, с жителями провели разъяснительную беседу главный инженер ГКП «КЖСА» С. Жалгасбай, заместитель начальника местной полицейской службы города М. Артыков, заведующий сектором отдела внутренней политики и развития языков Н. Гумаров.

После разъяснительной беседы жители остались недовольны полученными ответами, и в отчаянии, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, направились в акимат области.

Перед областным акиматом с жителями встретились аким Актау Абилкаир Байпаков, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев, руководитель отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, главный специалист отдела жилищной инспекции. После встречи жители мирно разошлись, - рассказали в пресс-службе городской администрации. 

В управляющей компании ТОО «Адал қызмет Ақтау» пояснили, что проблема с отсутствием воды в данном жилом комплексе продолжается с лета. Основной причиной назвали ежедневные отключения подачи воды на город с ЦУВС-4.

Как только опреснительный завод «Каспий» начнет поставку питьевой воды в город, проблема будет снята, - подчеркнули в ТОО «Адал қызмет Ақтау».

Корреспондент редакции связалась с исполняющим обязанности главного инженера ГКП «КЖСА» Сериком Жалгасбай, он прокомментировал жалобу горожан.

На 17 микрорайон подача воды осуществляется с ЦУВС-4. Этот трубопровод обслуживает несколько микрорайонов. С 10 утра до 18 вечера давление снижается для набора резервуаров. В настоящее время с опреснительного завода «Каспий» поступает 500 кубометров питьевой воды в час, а с опреснительного завода «Актау» — 100-110 кубометров. С 18 часов вечера постепенно увеличивается давление, и до 24.00 часов ночи у жителей есть питьевая вода. Однако вчера, в выходной день, потребление воды было высоким, и в течение 3-4 часов вода в резервуарах ЦУВС-4 закончилась, так как потребление за это время составило 1450 кубометров в час. Жителям жилого комплекса разъяснили ситуацию, - сказал Серик Жалгасбай.

В ГКП «КЖСА» также подчеркнули, что как только опреснительный завод «Каспий» начнет поставку 20 000 кубометров питьевой воды в город, проблема с нехваткой воды будет решена.

Редакция ожидает ответ из городского акимата относительно запуска опреснительного завода «Каспий». 

Ранее в городской администрации заявляли, что если результаты испытаний окажутся успешными, то завод «Каспий» начнёт поставку 10 000 кубометров питьевой воды в город в обычном режиме. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"как только опреснительный завод «Каспий» начнет поставку 20 000 кубометров питьевой воды в город, проблема с нехваткой воды будет решена."------ничего не решит ваш "Каспий" В новые микрорайоны (раз со старыми уже поздно!!!) надо было изначально подводить техническую воду для унитазов и запретить использование питьевой воды для этих целей! Вся вода уходит на слив говна!
17.12.2024, 09:42
motor
motor
Омон су акелдима? Рахмет Омонга.
17.12.2024, 09:04
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...