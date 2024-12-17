В Мангистау увеличилось количество жалоб на качество продуктов

За последние два года, как заявили в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, в Мангистауской области жители стали больше жаловаться на качество и безопасность продуктов.

Б.Сатканбаева. Фото предоставлено департаментом

Это, как сказала Баян Сатканбаева, руководитель отдела контроля и надзора за пищевыми обьектами департамента, показал анализ публикаций в социальных сетях, а также заявления, поступающие в ведомство.

«Например, за 11 месяцев текущего года поступило более 30 жалоб на качество и хранение продуктов питания. В 20 случаях (66,6%) факты, изложенные в жалобах, были подтверждены, приняты административные меры. Предпринимателям необходимо помнить, что неправильное хранение продуктов питания может привести к размножению болезнетворных микроорганизмов, образованию токсинов и, как следствие, пищевым отравлениям», - подчеркнула врач-эпидемиолог.

Среди основных правил хранения продуктов специалист назвала соблюдение температурного режима, уровня влажности, вентиляции, освещения, неповрежденные упаковки, поддержание чистоты в помещениях.