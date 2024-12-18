Замакима Мангистау поддержал строительство туристических объектов в районе Бозжыры

Заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов в интервью YouTube-каналу Otpannews заявил о необходимости развития туристической инфраструктуры в районе урочища Бозжыра. По его словам, подобные объекты смогут дать значительный импульс развитию туризма в регионе.

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Ербол Избергенов напомнил, что аким области Нурдаулет Килыбай ранее уже высказывался в поддержку реализации туристических проектов в этой зоне. Он отметил, что мировой опыт показывает создание удобств и сервисов для гостей в уникальных природных ландшафтах, существенно повышает привлекательность территории для путешественников.

Чиновник подчеркнул, что интерес к инвестированию в объекты около Бозжыры проявляют не только иностранные компании, но и крупные строительные фирмы и предприниматели из Актау. В перспективе – возведение гостиниц и других туристических объектов, которые обеспечат комфортные условия для гостей региона.

В качестве примера успешного международного опыта Ербол Избергенов упомянул недавнюю поездку в Саудовскую Аравию, где представители области изучили опыт создания туристической инфраструктуры вокруг природных достопримечательностей в районе города Аль-Ула. Там действует более 20 отелей, гармонично вписанных в ландшафт, и обеспечивающих комфортный прием туристов.

Напомним, о намерениях построить гостиницу в урочище Бозжыра стало известно еще в 2020 году, что вызвало широкий общественный резонанс. Экологи и активисты выступили против возведения объектов в непосредственной близости от уникального ландшафта и мест обитания редких животных. Власти и инвесторы были вынуждены пересмотреть планы, и в 2022 году сообщалось, что инвестор отказался от строительства гостиничного комплекса и этноаула непосредственно в урочище. Такое решение было принято после совещаний с представителями общественности, учеными и экспертами в сфере экологии, а также с учетом поручений главы государства о пересмотре места реализации проекта. Тогда речь шла о том, что стоимость проекта может составить 40 миллиардов тенге.