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18.12.2024, 09:52

Замакима Мангистау поддержал строительство туристических объектов в районе Бозжыры

Общество 0 2 832 Алия Шарипова

Заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов в интервью YouTube-каналу Otpannews заявил о необходимости развития туристической инфраструктуры в районе урочища Бозжыра. По его словам, подобные объекты смогут дать значительный импульс развитию туризма в регионе.

Фото с сайта inbusiness.kz
Фото с сайта inbusiness.kz

Ербол Избергенов напомнил, что аким области Нурдаулет Килыбай ранее уже высказывался в поддержку реализации туристических проектов в этой зоне. Он отметил, что мировой опыт показывает создание удобств и сервисов для гостей в уникальных природных ландшафтах, существенно повышает привлекательность территории для путешественников.

Чиновник подчеркнул, что интерес к инвестированию в объекты около Бозжыры проявляют не только иностранные компании, но и крупные строительные фирмы и предприниматели из Актау. В перспективе – возведение гостиниц и других туристических объектов, которые обеспечат комфортные условия для гостей региона.

В качестве примера успешного международного опыта Ербол Избергенов упомянул недавнюю поездку в Саудовскую Аравию, где представители области изучили опыт создания туристической инфраструктуры вокруг природных достопримечательностей в районе города Аль-Ула. Там действует более 20 отелей, гармонично вписанных в ландшафт, и обеспечивающих комфортный прием туристов.

Напомним, о намерениях построить гостиницу в урочище Бозжыра стало известно еще в 2020 году, что вызвало широкий общественный резонанс. Экологи и активисты выступили против возведения объектов в непосредственной близости от уникального ландшафта и мест обитания редких животных. Власти и инвесторы были вынуждены пересмотреть планы, и в 2022 году сообщалось, что инвестор отказался от строительства гостиничного комплекса и этноаула непосредственно в урочище. Такое решение было принято после совещаний с представителями общественности, учеными и экспертами в сфере экологии, а также с учетом поручений главы государства о пересмотре места реализации проекта. Тогда речь шла о том, что стоимость проекта может составить 40 миллиардов тенге.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Вот это новость, просто не может быть, замакима поддержал акима, что правда..!?? Это видать в глазах "независмых" СМИ прям новость из рубрики "демократы поддержали республиканцев в США", так сказать прецидент..!?? Или это все таки кажется что то из рубрики - "зальем бюджет региона страдающего от нехватки воды, порядка и энергии, деньгами в землю как пираты столетия назад", да уж в этом есть что-то новое и справедливое, если быть приверженцем того что новое, это хорошо забытое старое. Мир всем!
18.12.2024, 15:00
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Эти назначенцы когда-нибудь у народа будут спрашивать, что и где строить.
18.12.2024, 09:59
Альфарий
Альфарий
Хана нашим природным достопримечательностям. Чиновники за звонку монет что угодно и кого угодно продадут. Одно дело построить грамотные зоны для кемпинга и совсем другое строить отели. Засрут природу.
18.12.2024, 05:46
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