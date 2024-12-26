В Мангистауской области стали меньше рожать

По сравнению с показателем 2023 года количество родов в Мангистауской области за 11 месяцев уходящего года сократилось на 1 408 случаев. Среди регионов мы находимся на втором месте по рождаемости после Туркестана. В уходящем году в регионе не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности. Об этом рассказала Жапырак Епенова, директор областного перинатального центра «Ана мен бала».

Здание ОПЦ. Фото автора

В 2023 году в Мангистауской области родилось 19 138 детей, в этом году – 17 730 детей.

"По итогам 11 месяцев 2024 года, в областном перинатальном центре произошло 7 445 родов (в аналогичном периоде прошлого года – 8 259). Родилось 7 569 детей, что меньше прошлогоднего показателя на 841 (8 410 – в 2023 г.). Двоен в прошлом году родилось 145, троен – три. За 11 месяцев уходящего года родителей порадовали 122 двойни и одна тройня. Тем временем, меньше зарегистрировано детей, рожденных с врожденными пороками развития: 200 - в 2024 году, 210 – в 2023 году", - рассказала Жапырак Епенова.

В 2023 году пациентками центра стали 132 женщины после экстракорпорального оплодотворения. В уходящем году в ОПЦ поступило 135 женщин, забеременевших вследствие ЭКО. В сорока случаях произошли преждевременные роды. Только в ноябре текущего года в ОПЦ роды прошли у девяти женщин в возрасте от 45 до 50 лет после проведения ЭКО.