В уходящем году в Мангистау матерями стали 97 несовершеннолетних девочек

За 11 месяцев 2024 года в областном перинатальном центе роды произошли у 97 беременных девочек подросткового возраста. Трое из ста забеременевших прервали беременность. Об этом рассказали в руководстве ОПЦ.
Со слов руководства ОПЦ, ни одна из родильниц ребенка не оставила. Однако среди взрослых мам было по два факта отказа от ребенка в этом и в прошлом году.
"В прошлом году роды произошли у 113 несовершеннолетних девочек в возрасте от 14 до 18 лет. Если рожает несовершеннолетняя женщина, мы обязательно требуем присутствия на партнерских родах матери или сестры роженицы. С роженицами также работает психолог. Здоровье, как показывает анализ, у таких мам неплохое, во всяком случае критических ситуаций не возникало", - отметили в ОПЦ.
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