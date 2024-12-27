В уходящем году в Мангистау матерями стали 97 несовершеннолетних девочек

За 11 месяцев 2024 года в областном перинатальном центе роды произошли у 97 беременных девочек подросткового возраста. Трое из ста забеременевших прервали беременность. Об этом рассказали в руководстве ОПЦ.

Здание ОПЦ в Актау. Фото автора

Со слов руководства ОПЦ, ни одна из родильниц ребенка не оставила. Однако среди взрослых мам было по два факта отказа от ребенка в этом и в прошлом году.