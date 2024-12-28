В Мангистау кровопотерю родильницам врачи восстанавливают с помощью их же крови

Аппарат используется во время операций, связанных с высоким риском кровопотери.

Основные преимущества процедуры с использованием аппарата – нет риска передачи болезней, нет реакций при переливании, нет необходимости проводить анализы. Иными словами, поскольку это не чужеродная кровь, исключается гепатит В, ВИЧ, несовместимость по группе крови, резус-фактору. Мы уже использовали аппарат при массивной кровопотере трем женщинам. Кровь самой же пациентки возвращается к ней, очищенная через фильтр. Возвращается не вся кровь, но ее основная масса, - отметили в центре.