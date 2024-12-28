В Мангистау кровопотерю родильницам врачи восстанавливают с помощью их же крови

В конце 2024 года Мангистауский областной перинатальный центр приобрел аппарат для аутогемотрансфузии. Аппарат предназначен для восстановления аутогенных эритроцитов пациента из теряемой при операции или собираемой из послеоперационных дренажей крови. Об этом сообщили в медицинской организации.
Аппарат используется во время операций, связанных с высоким риском кровопотери.
Основные преимущества процедуры с использованием аппарата – нет риска передачи болезней, нет реакций при переливании, нет необходимости проводить анализы. Иными словами, поскольку это не чужеродная кровь, исключается гепатит В, ВИЧ, несовместимость по группе крови, резус-фактору. Мы уже использовали аппарат при массивной кровопотере трем женщинам. Кровь самой же пациентки возвращается к ней, очищенная через фильтр. Возвращается не вся кровь, но ее основная масса, - отметили в центре.
Спустя 14 лет обновлен флюорографический аппарат. Приобретен также переносной рентгеновский аппарат для новорожденных и мам.
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