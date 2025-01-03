Рейсы задерживаются в аэропорту Актау

На данный момент задерживаются несколько рейсов из Актау в Астану, Алматы и Стамбул. Об этом сообщается на официальном сайте Международного аэропорта Актау.

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По информации онлайн-табло аэропорта Актау, задерживается вылет в Астану и Алматы, а также Стамбул.

Также запаздывают рейсы в Актау из Стамбула, Астаны, Алматы и Шымкента.

Информацию о задержке нескольких рейсов подтвердили в Международном аэропорту Актау.

В справочной службе аэропорта уточнили, что причиной задержки рейсов является позднее прибытие самолетов.

На сайте международного аэропорта Астаны на онлайн-табло также появилась информации о задержке нескольких местных и международных рейсов. 16 рейсов задержались при посадке в аэропорту Астаны.