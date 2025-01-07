За год в Мангистауской области зарегистрировано порядка 1900 человек, заболевших корью

В Мангистауcкой области за период с 1 января по 31 декабря 2024 года зарегистрировано 1898 случаев заболеваемости корью. Более 1 тысячи фактов пришлось на детей в возрасте от одного года до 14 лет. Об этом сообщил Бердибек Саралтаев, заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Б.Саралтаев. Фото предоставлено департаментом

Все 1898 случаев заболевания подтверждены лабораторно.

«Самое большее количество заболевших - 1031 - отмечено среди детей в возрасте от одного года до 14 лет. В возрасте от 19 лет и старше заболели 435 жителей области. На детей до одного года приходится 354 случая. В возрастной категории 15-18 лет переболели 78 человек», - прокомментировал врач-эпидемиолог.

Бердибек Саралтаев напомнил, что единственным эффективным способом защиты от кори является вакцинация.

Для профилактики заболевания в соответствии с Национальным календарем прививок Республики Казахстан предусмотрена вакцинация детей вакциной ККП (корь, эпидемический паротит, краснуха) в возрасте одного года и ревакцинация в возрасте шести лет, т.е. повторная вакцинация.