В Мангистау свыше 5 тысяч девочек вакцинированы от вируса папилломы человека

С начала вакцинации - с 30 сентября до 31 декабря 2024 года в Мангистауской области вакцинацией против вируса папилломы человека охвачено 5109 девочек. Об этом рассказали в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

_фото с сайта ameldental.com

Наибольший охват зарегистрирован в Мунайлинском районе.

«В Мунайлы привита 1 561 девочка от 11 до 13 лет. В Жанаозене – 1 208, в Актау – 893, в Мангистауском районе – 503, в Бейнеу – 377, в Тупкарагане – 289, в Каракие – 278 школьниц», - сообщили в департаменте.

В возрасте 11 лет привито 1864 девочки, 1643 школьницы вакцинированы в возрасте 12 лет, 1602 девочки – в возрасте 13 лет.