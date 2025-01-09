График приема жителей Мангистау руководством налоговой

График приема граждан руководством опубликовал департамент государственных доходов по Мангистауской области.
Манзоров Серик Багдатович – руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области
Дата и время приема: каждую среду еженедельно с 15.00 до 18.00 часов.
Утеев Ербол Тынымбаевич – заместитель руководителя департамента.
Дата и время приема: каждый вторник еженедельно с 15.00 до 18.00 часов.
Абильдинов Артем Анатольевич – заместитель руководителя департамента
Дата и время приема: каждый четверг еженедельно с 15.00 до 18.00 часов.
Байсын Талгат Әмілбекұлы – заместитель руководителя департамента
Дата и время приема: каждую пятницу еженедельно с 15.00 до 18.00 часов.
Запись на прием по телефону: +7 (7292) 30-13-10, добавочные номера 1183 или 1009.
Адрес: Актау, 31Б микрорайон, здание №35.
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