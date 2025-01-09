График приема жителей Мангистау руководством налоговой

Фото из архива Lada.kz

Манзоров Серик Багдатович – руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области

Дата и время приема: каждую среду еженедельно с 15.00 до 18.00 часов.

Утеев Ербол Тынымбаевич – заместитель руководителя департамента.

Дата и время приема: каждый вторник еженедельно с 15.00 до 18.00 часов.

Абильдинов Артем Анатольевич – заместитель руководителя департамента

Дата и время приема: каждый четверг еженедельно с 15.00 до 18.00 часов.

Байсын Талгат Әмілбекұлы – заместитель руководителя департамента

Дата и время приема: каждую пятницу еженедельно с 15.00 до 18.00 часов.

Запись на прием по телефону: +7 (7292) 30-13-10, добавочные номера 1183 или 1009.

Адрес: Актау, 31Б микрорайон, здание №35.