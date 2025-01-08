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08.01.2025, 15:23

Как в средневековье: состояние вагонов поезда Мангистау-Актобе возмутило пассажиров

Общество 0 6 808 Наталья Вронская

Состояние вагона поезда Мангистау-Актобе разочаровало пассажиров. На этот маршрут жители жалуются не в первый раз. Те, кто пользуется поездом регулярно, заявляют, что ситуация с данным составом только ухудшается.

Фото: стоп кадр из видео
Фото: стоп кадр из видео

Люди упомянули грязные стекла, испачканные рамы, отсутствие какого-либо комфорта в вагонах. Причем жалобы от пассажиров поступают как из плацкартов, так и из купе.

29 декабря 2024 год, Мангистау-Актобе, едем на пассажирском поезде. Как вы видите, качество не улучшается. Казахстанская железная дорога в ужасном состоянии. Не знаю, живем в средневековье, что ли, как в таких условиях можно людей возить?, - недоумевают пассажиры.

Летом в редакцию Lada.kz также поступали жалобы на данный состав.

Купила с семьей билеты в купе, слушайте, в современном мире уже в плацкартах есть давно кондиционеры, у меня и мысли не могло возникнуть, что приобретая билет в купейный вагон, надо было уточнять, будет ли там прохладно. Это была не сауна, это был адская печь просто. Издевательство над людьми, скот в более комфортных условиях перевозят. Билеты при этом не бесплатные. Непонятно, неужели нельзя обязать перевозчиков следить за сервисом, запретить передвижение в подобных вагонах, - жаловались люди.

За комментариями мы обратились в КТЖ и выяснили, что данный состав относится к одной из частных компаний-перевозчиков - «Отпан Логистик». Всего в Казахстане 14 частных компаний, помимо КТЖ, предоставляют услуги пассажирских перевозок. Контролирует их Министерство Транспорта.

Редакция Lada.kz написала письмо в компанию «Отпан Логистик», чтобы получить комментарий по ситуации, а также направила запрос в министерство транспорта Казахстана с целью узнать, кто и как в их ведомстве проверяет качество оказываемых перевозчиками услуг.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
У этих вагонов срок эксплуатации истек еще лет 30 назад, они еще Ленина застали и до сих пор их мучают. Актау-Атырау и Актау-Актобе самые ужасные поезда. Даже в Индии самые разбитые поезда лучше наших!
08.01.2025, 12:43
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