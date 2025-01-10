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10.01.2025, 18:51

Больной сахарным диабетом пенсионер боится умереть без нужных лекарств в Актау

Общество 0 1 364 Сергей Кораблев

В редакцию Lada.kz обратился житель 5 микрорайона – 74-летний Валерий Ашрафов, страдающий сахарным диабетом. Ему не предоставляют необходимые бесплатные лекарственные препараты, и он боится преждевременно скончаться без медикаментов. Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в областное управление здравоохранения.

Фото с сайта surgutgp5.ru
Фото с сайта surgutgp5.ru

По словам пенсионера, он болен сахарным диабетом с 2008 года. Состоит на диспансерном учете в поликлинике №1. В эти выходные у него закончились последние лекарства – это глюконил, инсулин «Рапилин» и «Туджео». Вместо «Туджео» медицинский работник принесла аналог, причем другой дозировки, не согласовав это с эндокринологом.

Без лечения пенсионеру стало совсем плохо, ухудшилось зрение, при ходьбе теряет равновесие. Он боится умереть без должной врачебной помощи, поэтому намеренно не закрывает дверь на замок, чтобы в случае кончины его тело обнаружили. 

Пенсионер обращался к участковому врачу, которая ответила, что лекарств в конце года нет. В аптеке ему ответили то же самое.

В областном управлении здравоохранения и в Call-центре Министерства здравоохранения РК еще в декабре прошлого года сообщили, что препаратов нет и нужно ждать. От безысходности он позвонил в редакцию Lada.kz.

 Никто не хочет ударить палец о палец. Все говорят: ждите. Такая ситуация с отсутствием жизненно важных медикаментов с декабря по февраль каждый год. Я уверен, что поликлиника 100% получает лекарства и просто их продает, - возмущается Валерий Ашрафов.

Корреспондент Lada.kz запросил областное управление здравоохранения, которое перенаправило его к руководителю поликлиники №1 Айгуль Кенжиной.

Глава медучреждения ответила, что поставка препаратов для пациентов поликлиники №1 на 2025 год ожидается во второй декаде января. Валерию Ашрафову для улучшения гликемического контроля будут доставлены пять упаковок препарата «Рапилин» из медицинской клиники «Аманкос».

Все диспансерные пациенты не остаются без внимания и находятся под строгим наблюдением врачей, -  уверила Айгуль Кенжина.

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