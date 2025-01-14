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14.01.2025, 12:35

Игрушки - это серьезно! В Мангистау врачи-эпидемиологи проверили качество товаров для детей

Общество 0 1 057 Гульмира Садырова

В рамках контрольного закупа, произведенного специалистами регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, исследовано 10 наименований детских игрушек иностранного производства. Все они не соответствуют требованиям технического регламента, сообщил Меирбек Суйменов, руководитель отдела контроля требований ТР департамента.

Меирбек Суйменов. Фото предоставила пресс-служба департамента
Меирбек Суйменов. Фото предоставила пресс-служба департамента

Все 10 проб, взятые с августа по ноябрь 2024 года, не соответствуют требованиям по маркировке.

«По результатам лабораторной экспертизы все выявленные несоответствия в товарах для детей приходятся на нарушение требований правил маркировки: отсутствуют наименование и место нахождения производителя, дата изготовления, сроки хранения, информация на государственном языке, выявлено также несоответствие упаковки. Кроме этого, в течение 2024 года отобрано и доставлено на исследования 65 проб непищевой продукции: из государств-членов ЕАЭС - 17 проб, из третьих стран – 48. Не соответствовало требованиям Технических регламентов 29 проб, или 44,6%», - отметил врач-эпидемиолог.

Специалист советует: прежде чем покупать товар, необходимо у продавца потребовать документы, удостоверяющие его безопасность и качество, после этого обратить внимание на упаковку, её целостность, на маркировку, запах, покраску, поинтересоваться, для какого возраста предназначены игрушки, уточнить дату выпуска, страну-производителя (на этикетке должен быть указан адрес импортеров в Казахстан).

«Неприятный, резкий запах от игрушек указывает на наличие в составе химических веществ, а окрашенная салфетка и краска на руках, когда вытираете игрушку, свидетельствует о том, что игрушка некачественная, надо отказатся от ее покупки. Некачественные товары и игрушки опасны для здоровья детей, поскольку могут вызвать аллергию или отравление», - добавил врач-эпидемиолог.

Специалист подчеркнул, что врамках мониторинга безопасности продукции и в целях пресечения ввоза и реализации игрушек, несоответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза, отбор проб продукции проводится на постоянной основе.

Меирбек Суйменов призвал жителей Мангистау при обнаружении сомнительного качества продукции обратиться в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области и его территориальные управления.

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