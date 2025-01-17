Онкологи Мангистау приглашают жителей на бесплатный прием

День открытых дверей пройдет во вторник, 28 января, в Мангистауском областном онкологическом центре. Бесплатную консультативную помощь окажут специалисты медорганизации. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

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В областном онкологическом диспансере и во всех учреждениях оказания первичной медицинской помощи 28 января пройдет День открытых дверей. Цель – профилактика онкологических заболеваний, а также информирование населения о видах онкологических заболеваний, преимуществах раннего их лечения.

Посетителей примут хирург, онколог, онкогинеколог и маммолог, которые окажут жителям области бесплатную консультативную помощь.

День открытых дверей пройдет во вторник, 28 января, с 09:00 до 13:00 часов по адресу: Актау, 1А микрорайон, здание областного онкологического центра.