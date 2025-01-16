В 2024 году в Мангистауской области было отмечено снижение заболеваемости коклюшем

На территории Мангистауской области в 2024 году зарегистрировано 33 случая подозрения на коклюшную инфекцию. Лаборатория подтвердила 11 фактов. Об этом проинформировала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Гульшат Шорбасова. Фото предоставила пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области

По сравнению с 2023 годом показатель заболеваемости снизился в 8,5 раза.

Долю всех зарегистрированных больных составили дети до 14 лет. Семь случаев коклюша отмечено среди детей до одного года жизни, в четырех случаях заболели дети в возрасте от одного года до пяти лет. Среди заболевших детей 90,9% (10 детей) не получали профилактических прививок, один ребенок не полностью завершил курс прививок, - прокомментировала Гульшат Шорбасова.

Со слов специалиста, в этом году случаев заболевания коклюшем не зарегистрировано.

Врач-эпидемиолог напомнила: эффективный и надежный способ защиты от коклюша – вакцинация.

Прививка против коклюша ставится в первые месяцы жизни ребенка в возрасте двух, трех, четырех и 18 месяцев, а затем в возрасте шести лет.