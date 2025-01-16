Народное решение: жителям Актау предлагают сделать город лучше

В Актау стартует проект «Бюджет народного участия». Любой житель города может предложить свою идею по благоустройству областного центра. Заявки принимаются с 20 января по 1 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Актау.
Любой желающий может предложить свои идеи, направленные на развитие и благоустройство территории города. Народным голосованием будут выбраны лучшие проекты. Их финансированием в будущем году займется городской бюджет.
Заявки от жителей принимаются на проекты, соответствующие следующим направлениям:
Все проекты должны соответствовать двум основным требованиям – относиться к местам общего пользования, и сама идея быть актуальной для жителей соответствующей территории.
Проектное предложение должно включать в себя предполагаемую смету расходов и/или ценовое предложение, а также фотографию/эскиз/модель/диаграмму.
Не принимаются к рассмотрению проектные предложения:
Прием заявок, голосование и отбор инициатив пройдут онлайн на официальном сайте Актауского городского акимата. Проекты, набравшие менее 50 голосов, не допускаются к реализации. Подсчет ведется из расчета один голос – один житель.
Дополнительные вопросы по номеру телефона: +7 (7292) 30-34-95.
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