Народное решение: жителям Актау предлагают сделать город лучше

В Актау стартует проект «Бюджет народного участия». Любой житель города может предложить свою идею по благоустройству областного центра. Заявки принимаются с 20 января по 1 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Актау.

Фото из архива Lada.kz

Любой желающий может предложить свои идеи, направленные на развитие и благоустройство территории города. Народным голосованием будут выбраны лучшие проекты. Их финансированием в будущем году займется городской бюджет.

Заявки от жителей принимаются на проекты, соответствующие следующим направлениям:

озеленение территории;

устройство тротуаров;

строительство и ремонт тротуаров, пандусов и канав;

создание, ремонт и освещение общественных пространств (парков, скверов, пешеходных зон, улиц и других объектов);

ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стенок;

ликвидация мусорных свалок;

установка и ремонт киосков, скамеек, урн, а также оборудование мест для игр детей и отдыха взрослых жителей в местах общего пользования;

устройство, ремонт и освещение спортивных (тренировочных, футбольных, баскетбольных, волейбольных площадок), детских игровых площадок во дворах и на территориях общего пользования;

обеспечение санитарии.

Все проекты должны соответствовать двум основным требованиям – относиться к местам общего пользования, и сама идея быть актуальной для жителей соответствующей территории.

Проектное предложение должно включать в себя предполагаемую смету расходов и/или ценовое предложение, а также фотографию/эскиз/модель/диаграмму.

Не принимаются к рассмотрению проектные предложения:

не целостные, а фрагментальные (требующие в будущем реализации дополнительных элементов);

несоответствующие программам города и законам РК;

предусматривающие реализацию предложений частного коммерческого характера;

предусматривающие расходы на содержание и обслуживание (дополнительный персонал), превышающие стоимость реализации проекта;

содержащие ненормативную лексику, клевету, оскорбления, призывы к насилию и прочее.

Прием заявок, голосование и отбор инициатив пройдут онлайн на официальном сайте Актауского городского акимата. Проекты, набравшие менее 50 голосов, не допускаются к реализации. Подсчет ведется из расчета один голос – один житель.

Дополнительные вопросы по номеру телефона: +7 (7292) 30-34-95.