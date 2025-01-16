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16.01.2025, 09:49

Народное решение: жителям Актау предлагают сделать город лучше

Общество 0 6 781 Наталья Вронская

В Актау стартует проект «Бюджет народного участия». Любой житель города может предложить свою идею по благоустройству областного центра. Заявки принимаются с 20 января по 1 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Актау.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Любой желающий может предложить свои идеи, направленные на развитие и благоустройство территории города. Народным голосованием будут выбраны лучшие проекты. Их финансированием в будущем году займется городской бюджет.

Заявки от жителей принимаются на проекты, соответствующие следующим направлениям:

  • озеленение территории;
  • устройство тротуаров;
  • строительство и ремонт тротуаров, пандусов и канав;
  • создание, ремонт и освещение общественных пространств (парков, скверов, пешеходных зон, улиц и других объектов);
  • ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стенок;
  • ликвидация мусорных свалок;
  • установка и ремонт киосков, скамеек, урн, а также оборудование мест для игр детей и отдыха взрослых жителей в местах общего пользования;
  • устройство, ремонт и освещение спортивных (тренировочных, футбольных, баскетбольных, волейбольных площадок), детских игровых площадок во дворах и на территориях общего пользования;
  • обеспечение санитарии.

Все проекты должны соответствовать двум основным требованиям – относиться к местам общего пользования, и сама идея быть актуальной для жителей соответствующей территории.

Проектное предложение должно включать в себя предполагаемую смету расходов и/или ценовое предложение, а также фотографию/эскиз/модель/диаграмму.

Не принимаются к рассмотрению проектные предложения:

  • не целостные, а фрагментальные (требующие в будущем реализации дополнительных элементов);
  • несоответствующие программам города и законам РК;
  • предусматривающие реализацию предложений частного коммерческого характера;
  • предусматривающие расходы на содержание и обслуживание (дополнительный персонал), превышающие стоимость реализации проекта;
  • содержащие ненормативную лексику, клевету, оскорбления, призывы к насилию и прочее.

Прием заявок, голосование и отбор инициатив пройдут онлайн на официальном сайте Актауского городского акимата. Проекты, набравшие менее 50 голосов, не допускаются к реализации. Подсчет ведется из расчета один голос – один житель.

Дополнительные вопросы по номеру телефона: +7 (7292) 30-34-95.

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Комментарии

8 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Продолжение. Конечно же сейчас могут найтись те, кто скажет что бюджет ограничен, это так, но это не отговорка, ибо это просто показывает слабости планирования и эффективности осваивания боджета. У настоящего хозяйственника и менеджера всегда должен быть план и контроль, основанные на осведомленности и опыте понимания амартизационных аспектов хозяйства помогающих планировать и контролировать соответственно. Акимы любят говорить что это не они, а было до них, окей, но народу то от этого вообще никак, народу все равно, он заплатил налоги которые использует власть для реализации планов, и народ имеет право иметь народное хозяйство и инфраструктуру отвечающую или превосходящую утвержденный же властью стандарт. Поэтому, если аким не виноват, а это было до него, то аким выявив не соответствия должен в идеале сообщить об этом и соответствующие структуры должны привлеч того кто виноват, а он уже должен возместить ущерб, откуда и возьмуться дополнительные стредства, но разве это работает? А если не работает, то опять же кто виноват что система не рабочая? И народ это понимает все, как бы там кому не казалось, народ считает что если бы бюджет реализовывался полностью и эффективно из года в год, все было бы достаточно и все было бы нормально, и поэтому с непониманием или недоверием относится к представителям власти, которые не берут ответственность и ищут возможности навести порядок всеми способами, а ищут причины. И поменять это можно не единовременной акцией, а постоянным эффективным и ответственным отношением исполнительной власти Мир всем!
17.01.2025, 07:26
Ed Word
Ed Word
Ох ты, «Бюджет народного участия», решили часть бюджета потратить на народные чаяния или сэкономить на проектах? Все таки как необычно и это, поэтому поддерживаю. Но если честно, то по сути большая часть направлений проектов вообще то регламентируются стандартами, и если к примеру проблема в дороге, тратуаре, десткой площадке или освещении, то она как бы должна устраняться местной исполнительной властью и ее подрядчиками автоматически, так как не отвечает стандарту, а должна (!), и к примеру за травму полученную на яме тратуара должена отвечать ветви местной испольнительной власти по направлению или те, кому они передали этот участок, и это не должно быть единовременной акцией типа на основе проектов и пожеланий жителей, это сфера ответственности постоянная. Инициатива хорошая, но люди скорее всего будут писать о том что конкретно беспокоит их, акимат же должен быть объективным и ответственным по многим направлениям народного хозяйства. Поэтому хоть инициатива хорошая, но она не должна освобождать местную власть наводить порядок там, где она должна это делать по причине ответственности за управление народным хозяйством и инфраструктуры. Мир Всем!
17.01.2025, 07:08
полина1952
полина1952
организовать закрытые мусорные контейнера и убрать разбитые кирпичные треугольники
16.01.2025, 22:36
Банкир
Банкир
Да, и окапывать деревья в январе - маразм!!!
16.01.2025, 19:33
Банкир
Банкир
Предлагаю поливать деревья!!!
16.01.2025, 19:26
Babooshka
Babooshka
Обленились придумывать способы о краже бюджета, и теперь просят народа придумать ещё 10000 способов этого сделать
16.01.2025, 14:42
Babooshka
Babooshka
Обленились придумывать способы о краже бюджета, и теперь просят народа придумать ещё 10000 способов этого сделать
16.01.2025, 14:42
ЁмоЁ
ЁмоЁ
У аки мата мозгов не хватает...
16.01.2025, 11:44
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