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17.01.2025, 17:38

Минэнерго: цены на газ повысятся в Мангистау

Общество 0 4 104 Александр Рыжих

В министерстве энергетики Республики Казахстан сообщили о незначительном корректировании цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане с 1 февраля этого года.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Иллюстративное фото из архива lada.kz

На портале «Открытые НПА» опубликовали проект приказа министра энергетики страны, в соответствии с которым с 1 февраля этого года планируется незначительно скорректировать цену на сжиженный нефтяной газ в Казахстане.

Необходимость корректировки связана с растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа. Так, текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 65 до 75 тысяч тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 45 158 тенге за тонну. В этой связи у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов, - говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что потребление сжиженного нефтяного газа продолжает расти с 1,8 миллиона тонн в 2022 году до 2,4 миллиона тонн в 2024 году, тогда как цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ.

Теперь, согласно проекту приказа, предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну. При этом предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге, в зависимости от регионов.

Данная мера позволит полноценно обеспечивать потребление внутреннего рынка, создаст условия для привлечения инвестиций в газопереработку. Проект приказа находится на стадии публичного обсуждения, - добавили в министерстве.

 

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