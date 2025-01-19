В ходе бесплатного приема врачи онкоцентра в Актау выявили признаки рака у 13 человек

За четыре часа специалисты центра осмотрели и проконсультировали 60 жителей области.

Диагностировав онкопатологию у одного человека и установив признаки рака у 13 человек, хирурги, онкологи, онкогинекологи и урологи выявили другие нозологии у 16 обратившихся. В общей сложности ими выдано 134 направления на медицинские исследования.Специалистами проведено 45 ультразвуковых исследований, 17 человек прошли обследование на низкодозном компьютерном томографе. Маммография проведена 27 женщинам, 45 сдали анализы на онкоцитологию, - рассказали в медорганизации.