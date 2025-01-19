В ходе бесплатного приема врачи онкоцентра в Актау выявили признаки рака у 13 человек

В День открытых дверей, организованный Мангистауским областным онкологическим центром 18 января, к врачам обратились 60 жителей региона. У одного обратившегося диагностирован рак, у 13 выявлены признаки онкозаболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе медицинской организации.
За четыре часа специалисты центра осмотрели и проконсультировали 60 жителей области.
Диагностировав онкопатологию у одного человека и установив признаки рака у 13 человек, хирурги, онкологи, онкогинекологи и урологи выявили другие нозологии у 16 обратившихся. В общей сложности ими выдано 134 направления на медицинские исследования.Специалистами проведено 45 ультразвуковых исследований, 17 человек прошли обследование на низкодозном компьютерном томографе. Маммография проведена 27 женщинам, 45 сдали анализы на онкоцитологию, - рассказали в медорганизации.
Дни открытых дверей планируется проводить в течение года ежемесячно, дополнили в пресс-службе.
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