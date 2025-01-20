18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
529.99
546.63
5.21
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.01.2025, 18:37

Названы районы Мангистау, в которых не выявили ни одного случая ВИЧ-инфекции

Общество 0 3 501 Гульмира Садырова

В 2024 году в Мангистауской области зарегистрировано 69 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель снизился по сравнению с 2023 годом на семь фактов. Об этом сообщила Жамила Махамбеткалиева, врач-эпидемиолог регионального центра по профилактике ВИЧ-инфекции.

Экспресс-анализ. Фото автора из архива Lada.kz
Экспресс-анализ. Фото автора из архива Lada.kz

Среди инфицированных в прошлом году семь иностранных граждан, 62 случая относятся к гражданам Казахстана.

По словам специалиста, заболевание отмечено во всех городах и районах области, за исключением Мангистауского и Каракиянского районов.  

За аналогичный период 2023 года зарегистрировано 76 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе среди иностранных граждан – 12 случаев, среди граждан РК – 64 случая. ВИЧ-инфекция выявлена у взрослых от 19 до 70 лет.  Особое внимание уделяется возрастной группе 15-49 лет, то есть активному возрасту. Согласно требуемому критерию, распространенность ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе не превысила и составила 0,12% при критерии -0,15%. Как показал анализ, ВИЧ-инфекция в 2,4 раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин. В 54,8% выявлена среди работающих, в 40,3% среди неработающих людей.  По путям передачи преобладает половой путь – 72,6%, - проинформировала специалист.

В прошлом году тестирование сравнительно с 2023 годом возросло на 8,6%. Увеличение показателя обследования отмечено за счет тестирования половых партнеров беременных женщин.

С 2021 года, согласно приказу минздрава РК, половые партнеры беременных женщин начали обследоваться на ВИЧ-инфекцию при постановке беременной женщины на учет. Сами женщины в течение беременности обследуются двукратно, при взятии на учет и в сроке 28-30 недель. Цель обследования беременных и их половых партнеров – раннее выявление ВИЧ-инфекции, профилактика вертикальной передачи заболевания от матери ребенку. В течение 2024 года при обследовании половых партнеров беременных женщин выявлено 13 случаев ВИЧ-инфекции и три беременных женщины, которые своевременно взяты на диспансерный учет и начали получать антиретровирусную терапию, - прокомментировала врач-эпидемиолог.

С 1994 года по конец 2024 года в Мангистауской области зарегистрировано 711 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе среди иностранных граждан – 125 (17,6%), лиц без гражданства – 3 (0,4%), анонимно – два (0,3%), среди граждан РК – 581 (81,7%).​

Тестирование на ВИЧ-инфекцию является бесплатным как для граждан РК, так и для иностранных граждан. Анализ можно сдать в поликлинике по месту прикрепления или в областном центре по профилактике ВИЧ-инфекции по адресу: Актау, 3 микрорайон, здание №170.

Контактный номер телефона: +7 (7292) 50-73-62.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...