Названы районы Мангистау, в которых не выявили ни одного случая ВИЧ-инфекции

В 2024 году в Мангистауской области зарегистрировано 69 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель снизился по сравнению с 2023 годом на семь фактов. Об этом сообщила Жамила Махамбеткалиева, врач-эпидемиолог регионального центра по профилактике ВИЧ-инфекции.

Экспресс-анализ. Фото автора из архива Lada.kz

Среди инфицированных в прошлом году семь иностранных граждан, 62 случая относятся к гражданам Казахстана.

По словам специалиста, заболевание отмечено во всех городах и районах области, за исключением Мангистауского и Каракиянского районов.

За аналогичный период 2023 года зарегистрировано 76 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе среди иностранных граждан – 12 случаев, среди граждан РК – 64 случая. ВИЧ-инфекция выявлена у взрослых от 19 до 70 лет. Особое внимание уделяется возрастной группе 15-49 лет, то есть активному возрасту. Согласно требуемому критерию, распространенность ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе не превысила и составила 0,12% при критерии -0,15%. Как показал анализ, ВИЧ-инфекция в 2,4 раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин. В 54,8% выявлена среди работающих, в 40,3% среди неработающих людей. По путям передачи преобладает половой путь – 72,6%, - проинформировала специалист.

В прошлом году тестирование сравнительно с 2023 годом возросло на 8,6%. Увеличение показателя обследования отмечено за счет тестирования половых партнеров беременных женщин.

С 2021 года, согласно приказу минздрава РК, половые партнеры беременных женщин начали обследоваться на ВИЧ-инфекцию при постановке беременной женщины на учет. Сами женщины в течение беременности обследуются двукратно, при взятии на учет и в сроке 28-30 недель. Цель обследования беременных и их половых партнеров – раннее выявление ВИЧ-инфекции, профилактика вертикальной передачи заболевания от матери ребенку. В течение 2024 года при обследовании половых партнеров беременных женщин выявлено 13 случаев ВИЧ-инфекции и три беременных женщины, которые своевременно взяты на диспансерный учет и начали получать антиретровирусную терапию, - прокомментировала врач-эпидемиолог.

С 1994 года по конец 2024 года в Мангистауской области зарегистрировано 711 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе среди иностранных граждан – 125 (17,6%), лиц без гражданства – 3 (0,4%), анонимно – два (0,3%), среди граждан РК – 581 (81,7%).​

Тестирование на ВИЧ-инфекцию является бесплатным как для граждан РК, так и для иностранных граждан. Анализ можно сдать в поликлинике по месту прикрепления или в областном центре по профилактике ВИЧ-инфекции по адресу: Актау, 3 микрорайон, здание №170.

Контактный номер телефона: +7 (7292) 50-73-62.