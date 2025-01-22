В 2024 году в Мангистау зарегистрировано более 1000 новых случаев онкопатологии

За прошедший 2024 год в Мангистауской области отмечено 1040 случаев заболевания онкологией. За 12 месяцев 2023 года зафиксировано 1043 случая. В динамике отмечается снижение заболеваемости на 2,6%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального онкологического центра.

Прием врача-онколога. Фото предоставлено пресс-службой центра

В структуре заболеваемости по злокачественным новообразованиям на первом месте находится рак молочной железы - 13,7%, на второй позиции рак желудка - 10,7%, на третьем месте колоректальный рак - 8,4%, далее следует рак легких - 8,3% и рак шейки матки - 7,1%.

"Эти пять нозологий составляют 499 случаев в абсолютном выражении, или 48% от всех выявленных злокачественных новообразований. Отмечается рост заболеваемости (+7,5%). Основной возраст больных приходится на категорию 55-70 лет, из них женщин - 601 (57,8%) и мужчин – 439 (42,2%). Пик заболеваемости приходится на возрастную группу 59-60 лет, из которых к трудоспособному населению относится 61,3% женщин и 36,9% мужчин. На диспансерном учете состоят 5 679 (за 12 месяцев 2023 года – 5 324) больных. В 2024 году зарегистрировано 360 случаев смертности, что меньше показателя 2023 года на четыре факта. Основное количество умерших (рак желудка – 14,2%, рак легких – 14,2%, колоректальный рак – 10,6%, рак молочной железы - 9,2%, рак шейки матки – 7,0%) приходится на возраст 60-75 лет", - сообщили в пресс-службе центра.

Специалистами центра в 2024 году проведено 13 дней открытых дверей, в процессе которых выявлено 39 случаев злокачественных новообразований, 129 предраковых состояний, 224 других заболевания.