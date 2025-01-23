В 2024 году в Мангистау был зафиксирован рост заболеваемости вирусным гепатитом А

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Актау – 19 человек.

«В Жанаозене зафиксировано 16 фактов, в Мунайлы – 13, в Мангистауском районе – четыре случая, по два – в Тупкарагане и Каракие, один человек заболел в Бейнеу. Из 57 фактов заболевания 38 пришлось на детей от пяти до 14 лет. По шесть заболевших пришлось на возрастные категории од одного года до четырех лет и от 30 до 39 лет. В четырех случаях заболели взрослые в возрасте 20-29 лет, в двух – от 40 до 49 лет, один больной достиг совершеннолетия», - прокомментировала Гульшат Шорбасова.