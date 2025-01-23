В 2024 году в Мангистау был зафиксирован рост заболеваемости вирусным гепатитом А

За прошедший год в Мангистауской области вирусным гепатитом А (болезнь Боткина) заболели 57 жителей. По сравнению с 2023 годом отмечен рост заболеваемости на 18 случаев. Об этом рассказала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными болезнями регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Актау – 19 человек.
«В Жанаозене зафиксировано 16 фактов, в Мунайлы – 13, в Мангистауском районе – четыре случая, по два – в Тупкарагане и Каракие, один человек заболел в Бейнеу. Из 57 фактов заболевания 38 пришлось на детей от пяти до 14 лет. По шесть заболевших пришлось на возрастные категории од одного года до четырех лет и от 30 до 39 лет. В четырех случаях заболели взрослые в возрасте 20-29 лет, в двух – от 40 до 49 лет, один больной достиг совершеннолетия», - прокомментировала Гульшат Шорбасова.
Большинство заболевших (35 человек) – это школьники, 10 - безработные. В единичных случаях это были учитель, студент и военнослужащий. Среди больных непривитыми от вирусного гепатита А были девять человек.
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