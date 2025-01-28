Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 28 января

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 28 января.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 28 января, в связи с проведением плановых работ в 33 микрорайоне с 9:30 до 13:30 часоа планируется отключение электроэнергии в жилых домах №№28, 30, 31, 32.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 28 января, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

7 микрорайон, отключили питьевую воду в доме №19;

14 микрорайон, отключили питьевую воду в доме №16;

микрорайон Шыгыс-2, отключили питьевую воду в коттеджах №№104–112;

19А микрорайон, отключили питьевую воду в здании музея;

3 микрорайон, отключили питьевую воду в детском саде №1, в домах №№28, 29, 30, 31.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 28 микрорайоне.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 13, 14 микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

9 микрорайон, дом №18;

7 микрорайон, школа №9;

32А микрорайон, дом №19.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.