Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 28 января

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления в городе на сегодняшний день, 28 января.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 28 января, в связи с проведением плановых работ в 33 микрорайоне с 9:30 до 13:30 часоа планируется отключение электроэнергии в жилых домах №№28, 30, 31, 32.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 28 января, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 28 микрорайоне.
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 13, 14 микрорайонах.
В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
Комментарии0 комментарий(ев)