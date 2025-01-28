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28.01.2025, 17:10

Сколько ветеранов ВОВ проживает в Мангистау?

Общество 0 1 938 Лиана Рязанцева

В настоящее время в Мангистауской области проживают только два ветерана Великой Отечественной войны, а также 100 человек, приравненных к ветеранам войны. Какую единовременную социальную помощь выплатят ветеранам в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в управлении координации занятости и социальных программ региона.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

По данным управления, в Мангистауской области проживают всего два ветерана Великой Отечественной войны – Василий Салазкин и Ольга Заривняк.

Ольга Заривняк родилась в 1927 году. К началу войны Ольге Платоновне было всего 14 лет. Несмотря на юный возраст, она была связной в партизанском отряде в своём родном городе. Ольга Заривняк передавала важную информацию и помогала раненым солдатам. Имеет юбилейные медали: «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», «60-летие ВОВ», «65-летие ВОВ», «Защитнику Отечества», «70 лет победы над нацизмом», «Ветеран-освободитель», «Ветеран войны». Получила ордены «За мужество» и «Великая Победа 65 лет». В 2015 году переехала из Украины в Актау к внучке. 

Василий Салазкин родился в 1927 году. Когда началась война, ему было 14 лет. Василий Салазкин проявил героизм в составе Первого Дальневосточного фронта. Дослужился до младшего сержанта. Награжден орденом «Отечественной войны ІІ степени», медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Маршала Советского Союза Жукова Г.К.». Несмотря на тяготы фронта, он работал в послевоенные годы на благо Родины. 

По данным управления координации занятости и социальных программ, к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам выплатят единовременную социальную помощь.

В этом году, накануне 9 Мая – Дня Победы, за счет средств местного бюджета планируется оказать единовременную финансовую помощь в размере пяти миллионов тенге, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в регионе проживают 100 ветеранов, приравненных к ветеранам войны.

В честь праздника им будет также оказана единовременная материальная помощь в размере 60 МРП, или 235 920 тенге, - заключили в управлении.

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