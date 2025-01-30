Верблюд на ходу выпрыгнул из грузовика в Мангистау

В социальных сетях появилось необычное видео, на котором верблюд пытается выпрыгнуть из движущегося автомобиля в Мангистау.

Кадр видео

На кадрах видео видно, как верблюд пытается выпрыгнуть из движущегося грузового автомобиля, падает на обочину дороги, но вскоре встает и начинает бежать. Грузовик при этом продолжает движение без остановки.

Происшествие произошло на одной из дорог в Мангистауской области.

Видео в Сети и набрало немалое количество просмотров. Под видео десятки комментариев: некоторых пользователей это рассмешило, а другие выразили жалость к животному.

«Верблюды в Мангистау тоже непослушные, не говоря уже о людях», «Бедное животное. Прости своего глупого хозяина», «Почему водитель не смотрит в зеркала, а только прямо, как будто игрушечный верблюд упал», - написали люди в комментариях.

Редакция запросила информацию в департаменте полиции региона о том, был ли установлен водитель грузовика и имел ли он разрешение на перевозку животных таким образом.