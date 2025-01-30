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30.01.2025, 14:26

Почти десять тысяч автомобилей растаможено за год в Мангистау

Общество 0 1 729 Лиана Рязанцева

Сколько автомашин и откуда импортировано в Мангистаускую область, рассказали в департаменте государственных доходов региона.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

По данным ДГД, в Мангистау в 2024 году таможенное оформление по процедуре «Выпуск товаров для внутреннего потребления» прошли 9993 легковых автотранспортных средств. Общая статистическая стоимость их составила 97,3 млн. долларов США.

В основном автомобили импортированы из двух стран: Грузия (6040 шт.) и Объединённые Арабские Эмираты (3820 шт.). 

При проведении растаможки указывается цена автомобиля. Ценовая информация на автотранспортные средства размещена на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, которая обновляется и дополняется по мере необходимости, - сообщают в ведомстве.

Напомним, за 12 месяцев 2023 года в Республику Казахстан через Мангистаускую область было импортировано по таможенной процедуре «Выпуск для внутреннего потребления» 24 334 легковых автомобиля. В основном авто были импортированы из трех стран: из Объединённых Арабских Эмиратов – 15 812 шт. (65,0%), Грузии – 7 565 шт. (31,1%), Азербайджана – 501 шт. (2,1%).

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