Алиментщикам – бой! Какое наказание грозит жителям Мангистау за долги детям

В региональной палате частных судебных исполнителей по Мангистауской области рассказали о том, какая ответственность грозит злостным неплательщикам алиментов, а также предоставили алгоритм подачи заявления на них.
Должнику, не выплачивающему алименты более трех месяцев, грозит административное либо уголовное наказание. И первое, и второе является крайней мерой в процессе взыскания алиментов, которым предшествует ряд других принудительных мер (арест счетов, приостановление действий водительских прав, запрет на выезд из страны и др.), не давших положительного результата.
Согласно уголовному кодексу РК, должнику может грозить:
Должника могут привлечь к уголовной ответственности в случае, если он:
Для привлечения уклонителя к уголовной ответственности необходимо заявление взыскателя о привлечении должника, выбор частного судебного исполнителя, представление в департаменте полиции о привлечении должника к уголовной ответственности, протокол обвинения в ювенальный суд, после чего последний вынесет приговор по делу.
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