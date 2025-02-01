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31.01.2025, 20:02

Алиментщикам – бой! Какое наказание грозит жителям Мангистау за долги детям

Общество 0 730 Наталья Вронская

В региональной палате частных судебных исполнителей по Мангистауской области рассказали о том, какая ответственность грозит злостным неплательщикам алиментов, а также предоставили алгоритм подачи заявления на них.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Должнику, не выплачивающему алименты более трех месяцев, грозит административное либо уголовное наказание. И первое, и второе является крайней мерой в процессе взыскания алиментов, которым предшествует ряд других принудительных мер (арест счетов, приостановление действий водительских прав, запрет на выезд из страны и др.), не давших положительного результата.

 Согласно уголовному кодексу РК, должнику может грозить:

  • привлечение к общественным работам до 600 часов;
  • ограничение свободы до двух лет;
  • лишение свободы до двух лет.

Должника могут привлечь к уголовной ответственности в случае, если он:

  • более трех месяцев не исполняет обязанности по уплате алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей;
  • более шести месяцев уклоняется от уплаты средств на содержание нетрудоспособного, нуждающегося в помощи супруга (супруги).

Для привлечения уклонителя к уголовной ответственности необходимо заявление взыскателя о привлечении должника, выбор частного судебного исполнителя, представление в департаменте полиции о привлечении должника к уголовной ответственности, протокол обвинения в ювенальный суд, после чего последний вынесет приговор по делу.

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