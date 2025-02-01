Алиментщикам – бой! Какое наказание грозит жителям Мангистау за долги детям

В региональной палате частных судебных исполнителей по Мангистауской области рассказали о том, какая ответственность грозит злостным неплательщикам алиментов, а также предоставили алгоритм подачи заявления на них.

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Должнику, не выплачивающему алименты более трех месяцев, грозит административное либо уголовное наказание. И первое, и второе является крайней мерой в процессе взыскания алиментов, которым предшествует ряд других принудительных мер (арест счетов, приостановление действий водительских прав, запрет на выезд из страны и др.), не давших положительного результата.

Согласно уголовному кодексу РК, должнику может грозить:

привлечение к общественным работам до 600 часов;

ограничение свободы до двух лет;

лишение свободы до двух лет.

Должника могут привлечь к уголовной ответственности в случае, если он:

более трех месяцев не исполняет обязанности по уплате алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей;

более шести месяцев уклоняется от уплаты средств на содержание нетрудоспособного, нуждающегося в помощи супруга (супруги).

Для привлечения уклонителя к уголовной ответственности необходимо заявление взыскателя о привлечении должника, выбор частного судебного исполнителя, представление в департаменте полиции о привлечении должника к уголовной ответственности, протокол обвинения в ювенальный суд, после чего последний вынесет приговор по делу.