Строительство мечети в Актау обсуждают жители областного центра

Помимо запланированного строительства жилого комплекса в 6А микрорайоне, горожане предпологают, что рядом с супермаркетом «Дана» возводят мечеть. Подробности об объекте узнавал корреспондент Lada.kz .

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Кроме жилого комплекса, говорят жители 6 микрорайона, здесь строится мечеть.

Люди предполагают, что городская администрация решила скрыть эту информацию.

Во всю копают, но паспорт объекта так и не повесили. Движение на перекрестке очень активное, постоянно происходят аварии. Если будет мечеть, то в пятничный намаз водители будут оставлять свои машины, где попало. Место там ограниченное, будет очень шумно: здесь и супермаркет «Дана», и банкетный комплекс «Тамаша», и баня «Куат», - отмечают жители 6 микрорайона.

Люди сообщили, что на участке будет мечеть. Даже участковый, с их слов, подтвердил им эту информацию, предварительно уточнив у строителей.

Комментарий корреспонденту Lada.kz предоставили в Актауском городском акимате, не сославшись на свой конкретный отдел.

Данный земельный участок является частным. Целевое назначение – для строительства и эксплуатации высотного административно-хозяйственного блока, - ответили чиновники.

На сегодня, 30 января, целевое назначение данного участка акиматом Актау не изменено.

Напомним, на территории бывшей станции «Меловая» в 6А микрорайоне также строится жилой комплекс.