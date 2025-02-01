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01.02.2025, 12:26

Строительство мечети в Актау обсуждают жители областного центра

Общество 0 4 477 Сергей Кораблев

Помимо запланированного строительства жилого комплекса в 6А микрорайоне, горожане предпологают, что рядом с супермаркетом «Дана» возводят мечеть. Подробности об объекте узнавал корреспондент Lada.kz.

Использованные в материале фотографии – автора
Использованные в материале фотографии – автора

Кроме жилого комплекса, говорят жители 6 микрорайона, здесь строится мечеть.

Люди предполагают, что городская администрация решила скрыть эту информацию.

Во всю копают, но паспорт объекта так и не повесили. Движение на перекрестке очень активное, постоянно происходят аварии. Если будет мечеть, то в пятничный намаз водители будут оставлять свои машины, где попало. Место там ограниченное, будет очень шумно: здесь и супермаркет «Дана», и банкетный комплекс «Тамаша», и баня «Куат», - отмечают жители 6 микрорайона.

Люди сообщили, что на участке будет мечеть. Даже участковый, с их слов, подтвердил им эту информацию, предварительно уточнив у строителей.

Комментарий корреспонденту Lada.kz предоставили в Актауском городском акимате, не сославшись на свой конкретный отдел.

Данный земельный участок является частным. Целевое назначение – для строительства и эксплуатации высотного административно-хозяйственного блока, - ответили чиновники.

На сегодня, 30 января, целевое назначение данного участка акиматом Актау не изменено.

Напомним, на территории бывшей станции «Меловая» в 6А микрорайоне также строится жилой комплекс.

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Комментарии

5 комментарий(ев)
шаман
шаман
религия опиум для народа
02.02.2025, 06:01
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Только и остаётся посочувствовать тогда жителям близстоящих домов.
01.02.2025, 16:09
дорожник
дорожник
Радует что в наше сложное время люди не забывают и о спасении души
01.02.2025, 15:44
motor
motor
Бастары тек мешит немесе тойханага жетеди салуга
01.02.2025, 15:44
Базелик
Базелик
За 30 лет "независимой зависимости" в Казазстане не было построенно ни одного нового НПЗ, ГПЗ, при этом были разрушенны такие большие комплексы как Шенченковский ЗПМ, полистерол производимый здесь продовался да же в европу, эшелоны вагонов стояли под загрузку. Все на что способны, это строить тойхана и мечети! Вот и все
01.02.2025, 14:58
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