Жуткий запах гари с погранслужбы настораживает жителей Актау

Жители 2 микрорайона жалуются на перманентное зловоние, исходящее с территории пограничной службы КНБ РК.

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Как уверяют жильцы домов №2 и №3, военные два раза в неделю сжигают макулатуру. В результате стоит неприятный запах, который люди вдыхали буквально сегодня, 1 февраля, в течение двух-трех часов.

Строение, на котором происходит процедура сожжения

Окна вообще невозможно открыть. Нечем дышать. Мы не знаем куда обращаться, - жалуются жители дома №2.

Корреспондент Lada.kz обратился в пограничную службу КНБ РК, где пообещали прокомментировать данную ситуацию позже.