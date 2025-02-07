Онкологи Мангистау проведут бесплатный прием

Здание онкоцентра. Фото автора из архива Lada.kz

Бесплатный прием проведут хирурги, онкологи, онкогинекологи и маммологи. Кроме того, в День открытых дверей жители смогут получить информацию о раке и преимуществах раннего лечения.

«Цель проведения акции - своевременное выявление злокачественных опухолей и предотвращение их распространения в организме. Врачи в ходе тщательного медицинского осмотра могут выявить не только опухоли, но и другие заболевания, а также рассказать о методах их лечения. К примеру, в 2024 году специалистами центра было проведено 13 дней открытых дверей, в ходе которых выявлены 39 случаев злокачественных новообразований, 129 предраковых состояний, 224 факта других заболеваний», - отметили в пресс-службе онкоцентра.

День открытых дверей пройдет 8 февраля с 09:00 до 13:00 часов по адресу: Актау, микрорайон 1А, здание областного онкологического центра.