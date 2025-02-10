Бесплатный осмотр у онкологов в Мангистау выявил один случай рака

В минувшие выходные в Мангистауском областном онкологическом центре прошел День открытых дверей. Бесплатным приемом воспользовались более ста жителей региона. У одного их них диагностирована онкопатология. Об этом сообщили в пресс-службе медицинской организации.

Обследование на томографе. Фото предоставлено пресс-службой онкоцентра

Специалисты, в числе которых хирург, онколог, онкогинеколог и уролог, наряду с исследованиями провели консультации по профилактике рака и других заболеваний.

«Онкология выявлена у одного обратившегося, четыре человека предупреждены об обнаруженных у них признаках онкопатологии, у 20 жителей диагностированы другие заболевания, не связанные с онкологией. На медицинские обследования направлены 82 человека, 18 обратившихся были исследованы на низкодозном компьютерном томографе», - рассказали в пресс-службе онкоцентра.

В Мангистауской области в структуре заболеваемости по злокачественным новообразованиям на первом месте находится рак молочной железы, на второй позиции - рак желудка, на третьем месте - колоректальный рак, далее следует рак легких и рак шейки матки.